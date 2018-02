Jan Kriekels gaat op stap met de ex van zijn rivaal VVDW

21 februari 2018

Bron: TV Familie 0 Celebrities Zoals je wellicht weet, is Kirsten Janssens (35), de ex van Jan Kriekels (58), zalig verliefd. Kirsten is gevallen voor de charmes van Koen, een 30-jarige arbeider met wie ze zelfs al verloofd is. Kirsten trok wel nog met Jan op ‘afscheidsreis’ naar Zuid-Afrika, maar nadien verbrak ze alle contact. Nu zou Jan een ex-vriendin van Koen hebben opgezocht om ermee te daten. Dat meldt TV Familie.

Niemand die er aan twijfelt dat Kirsten nu haar eigen weg wil gaan, zónder Jan. Hun knipperlichtrelatie, die uitgebreid in ‘The Sky is the Limit’ aan bod kwam, lijkt definitief voorbij. Maar dat is bij hem niet in goede aarde gevallen. 3Het is heel erg om te zeggen, maar Jan wil Kirsten niet laten gaan", klinkt het in de omgeving van de zakenman. "Hij kan niet verkroppen dat Kirsten gelukkig is met een ander. Daarom papt hij nu aan met de ex-vriendin van Koen...", meldt het weekblad.

Cinemadate

Van zijn afspraakje met de jongedame in kwestie verscheen een foto op Facebook, samen in de cinema. Maar het beeld werd snel verwijderd. Raar. Wat bezielt Jan Kriekels trouwens om uitgerekend met díe vrouw te daten? Wij vragen het aan seksuologe Kaat Bollen. "Zoiets hoor ik wel vaker", zegt Kaat. "Na een relatiebreuk waarbij andere partijen betrokken zijn, zoekt de in de steek gelaten partner vaak contact met mensen die de nieuwe liefdesrivaal goed kennen. De ex van de nieuwe partner van je eigen ex is dé aangewezen persoon om mee in contact te komen. Om antwoorden te krijgen op vragen waar je mee zit. De ex van je liefdesrivaal weet namelijk dingen waarvan jij niet op de hoogte bent. Als mensen om die reden met elkaar afspreken, zie je vaak dat ze elkaar goed begrijpen. Logisch: ze zijn beiden gekwetst, vaak ook bedrogen en vinden in elkaar een bondgenoot. Dat schept een band."

Oog om oog, tand om tand

Al hoeft dat niet de enige reden te zijn, meent Kaat. "Buiten dit motief, is de reden om met de ex-partner van je liefdesrivaal te daten soms minder mooi. Er kan een soort van wraak in schuilen. Zo van: ‘Hij heeft mijn vrouw gepikt. Wel, ik begin iets met zijn ex." Een beetje oog om oog, tand om tand, dus. Wat er precies bij Jan

Kriekels speelt, weet natuurlijk hij alleen..." Wij contacteerden uiteraard ook Jaga, het bedrijf van Jan, maar daar lieten ze ons weten dat meneer Kriekels ons niet te woord kan staan.

Kirsten Janssens toen ze nog een knipperlichtrelatie met Jan had.

Kirsten met haar nieuwe liefde Koen.