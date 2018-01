Jan Kooijman: 'Ik was anders dan anderen en dat maakte mij een gemakkelijk doelwit' KDL

31 januari 2018

10u02

Bron: ANP 0 Celebrities Presentator en acteur Jan Kooijman, die wij vooral kennen van 'So You Think You Can Dance', is minder ambitieus geworden. Dat bekende hij woensdag in een interview op NPO Radio 2. "Ik was vroeger echt heel heftig", vertelde hij. "Ik wilde altijd de beste zijn en op school de beste cijfers halen. Dat begon al op de lagere school en op de middelbare school ging ik daar gewoon mee verder."

Omdat Kooijman een klas had overgeslagen, was hij jonger dan zijn klasgenoten. "Ik wilde helemaal nog niet bezig zijn met ingewikkelde vraagstukken waar kinderen zich toen op die leeftijd mee bezighielden: ben ik gabber of skater of alto? Ik was anders dan anderen en dat maakte mij een gemakkelijk doelwit." Dit leidde ertoe dat hij buiten schooltijd hele dagen op de bank zat om televisie te kijken. "RTL Veronique was toen net begonnen, en ik keek werkelijk alles: 'Prijzenslag', 'de 5 Uur Show', 'The Bold and the Beautiful', 'Love Boat'. Door die periode heb ik heel veel onzinnige kennis in mijn hoofd zitten."

Dansen

Zijn ouders drongen erop aan om een hobby te zoeken. Eerst was dit volleybal, daarna werd het dansen. Maar ook dit vertelde Kooijman niet in zijn klas. "Ik lag al niet lekker in de groep. Als je dan ook nog gaat zeggen dat je op zaterdagmiddag in een zwarte maillot staat te dansen, ben je helemaal niet cool."Verder bekende de acteur en presentator in het interview voorlopig nog niet in het huwelijksbootje te stappen ("al willen onze kinderen dat wel heel graag") en nooit meer terug te willen keren in een soapserie. "Maar datzelfde geldt voor terugkeren naar het Scapino Ballet. Hoe geweldig die tijd ook was, dat is een gepasseerd station."

Jan is dit voorjaar nog samen met Ish Aït Hamou te zien op Eén in het nieuwe programma 'Dance around the world'.