Jan Fabre reageert op beschuldigingen: "Nooit mijn bedoeling om mensen psychologisch of seksueel te intimideren" SPS

13 september 2018

13u01

Bron: Belga 0 Celebrities Jan Fabre reageert in een mededeling "aangeslagen" op de aantijgingen van twintig (ex-)medewerkers en stagiairs over #MeToo-praktijken. "Ik weet van mezelf dat ik direct kan overkomen als regisseur", zegt hij. "Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen. Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om beroep te doen op de beschikbare procedures. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen."

Fabre zegt verder te betreuren dat "deze mediastorm een heel gezelschap meesleurt en een eerlijk proces in de weg staat". Zijn gezelschap Troubleyn treedt hem in dezelfde mededeling bij en stelt dat het proces van Fabre en het hele gezelschap al wordt gemaakt in de media "zonder enige voorafgaande officiële klacht". Het voorbije seizoen was er wel één melding van een van de dansers.

"Die weigerde helaas beroep te doen op zowel de interne als externe procedure", klinkt het. "Het gezelschap heeft er alles aan gedaan om deze melding op een open en objectieve manier te bespreken, waarop de dame in kwestie nooit is willen ingaan." Troubleyn zegt te beschikken over een vertrouwenspersoon en een informele en formele procedure voor dit soort zaken. Dat zou ook expliciet in het arbeidsreglement zijn opgenomen. Wie vindt dat de interne procedure niet volstaat, kan beroep doen op een externe preventieadviseur psychosociale aspecten. "Op die manier kan er op een objectieve en professionele manier met klachten omgegaan worden", klinkt het nog.

Troubleyn belooft wel ten volle mee te werken aan een eventueel officieel onderzoek, zoals aangekondigd door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld).