Jamie Oliver verbiedt dochter (14) selfies te posten op Instagram LVA

23u44

Bron: BBC, Evening Standard 0 ANP

De Britse tv-chef Jamie Oliver wil niet dat zijn veertienjarige dochter selfies post op Instagram. De 42-jarige kok is bezorgd om de trend die leeft onder jonge meisjes om "pornoselfies" op sociale media te publiceren en roept ouders op er nauwer op toe te kijken.

"We zijn de eerste generatie ouders die met zo'n problemen te maken heeft", zei Oliver in een podcast voor een Brits lifestylemagazine. "Ik ga even enorm generaliseren, maar als je de foto's bekijkt die meisjes tussen de 13 en 14 posten zie je dat het 50:50 verdeeld is: de helft zijn normale foto's, de andere helft een bevreemdend allegaartje van - ik durf zelfs zeggen - pornografische foto's waar de meisjes ofwel een duckface opzetten - hun lippen tuiten - ofwel hun borsten tonen."

🐠⛵️❤️ Een foto die is geplaatst door Jools Oliver (@joolsoliver) op 27 jul 2017 om 21:35 CEST

De vader van Poppy Honey (15), Daisy Boo (14), Petal Blossom (8), Buddy Bear (7) en River Rocket (15 maanden) kan niet begrijpen dat ouders niet ingrijpen. "Ik wil zelfs niet naar sommige foto's, die mijn dochter Daisy me toont, kijken."

De beroemde chef vergelijkt de likes die men probeert te bereiken met deze suggestieve selfies met de consumptie van suiker. "Het is de moderne versie van een schouderklopje en bevestiging." Hij heeft zijn dochter dan ook verboden nog selfies te publiceren.

Het is niet dat Oliver en zijn vrouw Jools vies zijn van sociale media. Ze posten vaak foto's van hun bewogen familieleven.

Happy 13th beautiful girl we love you so much ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Een foto die is geplaatst door Jools Oliver (@joolsoliver) op 10 apr 2016 om 09:04 CEST

Getting just a little bit competitive at the Little Bird design your own tea shirt stand! Was seriously fun though!! #teamoliver #bigfeastival2015 @jamieoliver @littlebirdbyjools 🎨 xxx Een foto die is geplaatst door Jools Oliver (@joolsoliver) op 30 aug 2015 om 10:14 CEST