Jamie Lynn Spears in grootste geheim aangeduid als beheerder van fortuin zus Britney SDE

26 augustus 2020

09u01

Al twaalf jaar fungeert Jamie, de vader van Britney, als haar bewindvoerder. Hij is daardoor verantwoordelijk voor al haar persoonlijke en financiële beslissingen. Zelf hoopte de zangeres dat de professionele curator Jodi Montgomery die rol van haar vader zou overnemen, maar daar besliste de rechtbank onlangs nog anders over.

Al twaalf jaar fungeert Jamie, de vader van Britney, als haar bewindvoerder. Hij is daardoor verantwoordelijk voor al haar persoonlijke en financiële beslissingen. Zelf hoopte de zangeres dat de professionele curator Jodi Montgomery die rol van haar vader zou overnemen, maar daar besliste de rechtbank onlangs nog anders over.

Uit rechtbankdocumenten blijkt nu dat ook zus Jamie Lynn Spears iets met de zaak te maken heeft. In 2018 zou ze door Jamie en co-bewindvoerder Andrew Wallet in alle stilte benoemd zijn tot ‘trustee’ van de SJB Revocable Trust: een vennootschap dat Britney in 2004 oprichtte om haar fortuin te beschermen. Er is ook nog de BJS Kids & Family Trust: die is bedoeld om de financiële toekomst van Britney’s kinderen te verzekeren. Als trustee moet Jamie Lynn het vermogen van haar zus beheren.

Wie erft wat?

Zolang Britney nog leeft, is de zangeres zelf de enige begunstigde van de SJB Trust. Als ze sterft, moet Jamie Lynn ervoor zorgen dat al haar bezittingen en geld verplaatst worden naar het vennootschap dat voor Britney’s kinderen moet zorgen: de BJS Kids & Family Trust. Haar aanstelling als trustee wil dus niet zeggen dat Jamie Lynn al het geld van Britney erft wanneer die zou sterven, enkel dat ze verantwoordelijk is voor het beheer ervan.

In 2004 liet Britney alvast vastleggen wat er allemaal in die trust moest zitten: “Alle rechten, titels en de aandelen van m’n eigendommen. Mijn meubels, kledij, juwelen, voertuigen en bijbehoren, boeken, schilderijen en andere kunstwerken en andere tastbare items - of ze nu persoonlijk, huishoudelijk of voor recreatief gebruik zijn - tesamen met de verzekeringen.” Ook haar aandelen, cash geld en spaargeld zitten mee in de trust.

