Jamie Lee Curtis onthult: “Tien jaar lang leefde ik van drugs en van stelen. En niemand die het wist” TDS

24 oktober 2018

17u43

Bron: PEOPLE 1 Celebrities Actrice Jamie Lee Curtis was in het verleden ernstig verslaafd aan drugs. Liefst tien jaar lan g vocht ze tegen haar problemen, zo bekende ze zelf tegen het Amerikaanse tijdschrift People. De 59-jarige actrice mag zelfs van geluk spreken dat ze nog leeft, geeft ze zelf toe.

Jamie Lee Curtis, vooral bekend van haar rol in ‘Halloween’, vertelt in het blad openhartig over het diepe dal waar ze doorging toen ze jonger was. “Ik liep voorop in de trend van opiaten”, bekent de actrice. “Tien jaar lang leefde ik van de drugs, van stelen en van samenzweren. En niemand die het wist. Echt niemand.”

Ze kwam in 1989 voor het eerst in contact met opiaten toen ze die voorgeschreven kreeg na een plastische ingreep aan haar ’erfelijke opgezwollen ogen’. De jaren die daarop volgden was Jamie Lee bezig aan een eindeloze zoektocht naar pijnstillers. In die tijd stal ze pillen van haar oudste zus Kelly, haar vrienden, en nog verschillende andere familieleden.

Familiegeschiedenis

De familie van Jamie Lee wordt al jaren geplaagd door verslaving. Haar vader, acteur Tony Curtis, was verslaafd aan alcohol, heroïne en cocaïne. Haar halfbroer Nicholas Curtis stierf in 1994 aan een overdosis heroïne.

Toch wist haar man Christopher Guest, met wie ze twee kinderen heeft, nooit van de problemen af: op de dag dat Jamie Lee besloot hulp te zoeken biechtte ze haar verslaving pas op aan haar man.