Jamie Foxx bouwt een onvergetelijk feestje voor zijn vijftigste verjaardag

18u17

Bron: TMZ

Je zou het hem niet nageven maar acteur en zanger Jamie Foxx werd gisteren vijftig jaar. Daar hoort uiteraard een spectaculaire feestje bij. De Oscarwinnaar boekte voor de gelegenheid rappers als Ice Cube, Snoop Dogg, Ludacris en Too Short voor een dolle avond in de Paramount Pictures Studios.

De jarige stond tijdens de meeste optredens zelf op het podium en rapte een aardig woordje mee met de artiesten. Ook Foxx' vriendin Katie Holmes was van de partij. De twee, die nooit hun relatie officieel bevestigden, brachten eerder de avond samen door in The Highlight Room. Ook de twee dochters van de acteur, Corinne Foxx en Annalise Bischop, waren daarbij aanwezig.

Ook op instagram bedankte Jamie iedereen voor de verjaardagswensen, in het bijzonder zijn mede-boogschutters.

#sagseason.....shoutout to all my sagittarius!!! Thank you all for the birthday wishes!!! Lets go! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 🦊🦊🦊 Een foto die is geplaatst door Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) op 14 dec 2017 om 01:07 CET