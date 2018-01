James Toback bedreigde Selma Blair: "Ik was zeventien jaar bang voor Toback, die me dreigde te vermoorden" MVO

12u58 0 EPA 2010-08-05 04:17:49 epa02275031 US actor Selma Blair arrives for the Los Angeles premiere of 'Middle Men' in Hollywood, California, USA 05 August 2010. 'Middle Men' is inspired by a true story of how three men invented the way that adult entertainment is sold over the internet. EPA/PAUL BUCK Celebrities Selma Blair heeft in Vanity Fair James Toback beschuldigd van bedreigingen tegen haar. De filmmaker zei haar te vermoorden als de actrice uit de school zou klappen over zijn vermeende seksuele misdragingen. Selma beschuldigde hem er al eerder van dat hij zich seksueel ongepast heeft gedragen.

Dat gebeurde bijna twintig jaar geleden in zijn hotelkamer. Selma werd gedwongen hem te helpen bij het masturberen. Dat was een vreselijke ervaring voor haar. Verder vertelde ze dat ze hoopte niet verkracht te worden. "Hij bracht me terug naar het bed, ging zitten en bleef kei​​hard tegen mijn been drukken. Hij was vettig en ik moest in die grote bruine ogen kijken. Ik probeerde weg te kijken, maar hij hield mijn gezicht vast. Ik werd gedwongen om in zijn ogen te kijken, en ik voelde walging en schaamte."

Blair onthult dat ze eerder met haar verhaal wilde komen, maar ze was bang omdat Toback haar volgens eigen zeggen had bedreigd. "Dit woog zwaar voor me, ik was letterlijk al zeventien jaar bang voor James Toback, die me dreigde te vermoorden," vertelde ze in de talkshow The Talk. "Ik heb het toen aan één persoon verteld, maar ik was doodsbang."

Ontkend

Selma vond echter kracht in de onthullingen over het vermeende seksuele wangedrag van de gevallen filmproducent Harvey Weinstein. Ze vroeg zich af of andere mensen ook slachtoffer waren. "Ik begon op Twitter te kijken op de hashtag James Toback en er waren een paar tweets. Ik kwam in contact met deze vrouwen en samen kwamen we in contact met regisseur Scott Derrickson. Die steunde ons en moedigde ons aan onze ervaringen te delen." Uiteindelijk stapte ze naar Vanity Fair nadat James Toback bleef ontkennen en zich denigrerend uitliet over vrouwen die hem beschuldigden.

Meer dan 350 vrouwen zijn met verhalen gekomen over vermeende ontmoetingen met de schrijver en regisseur na de eerste publicatie van de Los Angeles Times in oktober, kort nadat de vermeende seksuele intimidatie van Weinstein openbaar werden gemaakt.

Toback heeft de beschuldigingen tot nu toe ontkend, maar een aantal vrouwen heeft vervolgens aanklachten bij de politie ingediend tegen hem. Eerder deze maand bevestigde woordvoerder Greg Risling van de districtsprocureur van Los Angeles County dat er een onderzoek komt naar een aantal aanklachten.