James McAvoy veilt Oscaroverhemd voor het goede doel

Bron: Instagram 0 Celebrities James McAvoy (39) heeft het hart op de juiste plaats. De acteur veilt het overhemd dat hij op 24 februari tijdens de Oscarceremonie droeg ten voordele van het Ronald McDonald House in Ne w York, een tijdelijk opvangtehuis voor kankerpatiëntjes. Wie het hemd wint, krijgt er meteen een hoop handtekeningen van beroemdheden bij.

“Weet je wat ik op 24 februari deed?”, schrijft James McAvoy op zijn actiepagina op de verlotingsite Prizeo. “Ik ging naar de Oscars. Ik presenteerde. En ik werd overvallen door beroemdheden die met stiften zwaaiden.” Hij vervolgt: “Toen ik een stift op de grond vond, vroeg ik aan een paar mensen om mijn prachtige witte hemd compleet te verpesten. Natuurlijk was het een spontaan idee, ingegeven door alcohol, maar nu kan ik het wel veilen en geld inzamelen voor een organisatie die veel voor me betekent.” Die organisatie is het Ronald McDonald House New York. Het is een tijdelijk opvangcentrum voor kinderen met kanker en hun families. Ze kunnen er op adem komen na hun behandeling en lessen en activiteiten volgen.

Deelnemen aan de loterij kost 10 dollar, en daar krijg je volgens McAvoy heel wat voor terug. “Je kan het hemd winnen dat ik naar de Oscars droeg (maak je geen zorgen, het zal proper zijn!) én een geweldig goed doel steunen. Kijk maar naar alle coole handtekeningen die je krijgt: ik, Brie Larson, Frances McDormand, Charlize Theron, Amy Adams, Samuel L. Jackson, Michael B. Jordan, Bryana Holly, Amanda Peet, Melissa McCarthy, Sophie Turner, Joe Jonas, Nicholas Hoult, Karamo Brown, Taylor Swift, Rumer Willis, Rashida Jones, Maya Rudolph, Sam Rockwell, Helen Mirren, Elizabeth Banks, Kerry Washington, Zoe Kravitz, Jason Momoa, Michelle Yeoh... Oh, en nog heel wat meer namen die we nog niet hebben kunnen ontcijferen!”

Zin om mee te doen? Deelnemen kan op www.prizeo.com/jamesmcavoy