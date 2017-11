James Franco strikt studente TDS

20u36

Acteur James Franco ('127 Hours', 'Oz the Great and Powerful') heeft een nieuw lief. Zopas raakte bekend dat hij samen is met Isabel Pakzad, een 24-jarige studente. De twee werden samen gespot tijdens een wandeling in Studio City. Hand in hand maakten ze er geen geheim van dat ze een item zijn. James had in het verleden al relaties met celebs als Lindsay Lohan en Sienna Miller. Helaas liepen die romances telkens weer spaak. Benieuwd of het met deze onbekende beauty wél lukt.

