James Franco reageert voor het eerst op seksuele aantijgingen DBJ

16u25

Bron: The Late Show with Stephen Colbert 0 REUTERS James Franco Celebrities De Amerikaanse acteur James Franco (39) werd tijdens de Golden Globes op Twitter beschuldigd van seksueel misbruik, in een gesprek met Stephen Colbert ontkent hij nu dat daar iets van aan is.

Zijn week begon schitterend met een Golden Globe voor beste acteur in 'The Disaster Artist', maar James Franco had zijn beeldje nog niet weggeborgen of er verschenen op Twitter al beschuldigingen van seksueel misbruik. Een actrice schreef dat de acteur haar ooit probeerde te dwingen tot orale bevrediging, en dat hij een 17-jarige vriendin wilde overhalen naar zijn hotelkamer te komen. Een andere actrice vertelde dat James haar tot naaktscènes dwong toen hij een film met haar maakte.

De Amerikaanse talkshowpresentator Stephen Colbert nodigde hem uit voor een gesprek en daarin ontkent Franco formeel dat die dingen zijn gebeurd. "Ik heb geen idee wat ik Ally Sheedy heb aangedaan. Ik heb het altijd fijn met haar gehad. En ik heb niets dan respect voor haar."

Franco gaat verder dat hij altijd verantwoordelijkheid neemt voor dingen die hij heeft gedaan en dat de berichten niet kloppen. "Ik moet dat doen om mijn eigen welzijn te garanderen. En als ik dingen moet veranderen, dan doe ik dat."

De Amerikaanse acteur wil er wel op letten dat hij de vrouwen die hem betichten niet het zwijgen oplegt. "Als ik iets fout heb gedaan, zal ik dat goedmaken, als dat nodig is. Dat is hoe het werkt. Ik zou niet weten wat ik anders moest doen."