James Corden voedt drie kinderen op: "Het is een nachtmerrie" KD

21 juni 2018

10u55

Bron: People 0 Celebrities James Corden (39) is eerlijk over de moeilijkheden van het vaderschap. Drie kinderen opvoeden, blijkt een zware taak.

De Britse presentator heeft vooral moeite met uitstapjes. Meestal zorgt dat voor meer problemen dan genot, aldus de presentator. Uit eten gaan, is iets wat hij niet meer als een gezin wil doen. "Het is gewoon een nachtmerrie. We aten lunch op restaurant en we zagen er echt uit alsof we het land aan het ontvluchten waren. Zoveel hadden we. Het is absurd", vertelt hij in een interview met PEOPLE.

"Ik begrijp nu waarom mijn ouders nooit iets met ons deden in het weekend. Het is te veel werk", zucht de vader van drie. "Je schept pasta en boter in hun monden terwijl je zelf ook probeert te eten. Je moet een grote fooi nalaten omdat het hele restaurant vol kleurpotloden ligt. Pfff, het is het gewoon niet waard."

De acteur benadrukt wel dat hij zijn kinderen heel graag ziet en het op geen andere manier zou willen. "Wanneer je voor het eerst een kind krijgt, besef je niet hoe intens je liefde kan voelen voor iemand die je net hebt ontmoet", besluit hij.