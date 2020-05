James Corden kruipt niet achter het stuur: “Carpool Karaoke geen optie tot na corona” LOV

29 mei 2020

10u01

Bron: ANP 0 Celebrities James Corden ziet voorlopig geen nieuwe afleveringen van Carpool Karaoke verschijnen. Dat vertelde de presentator woensdag in de virtuele versie van Ellen DeGeneres’ talkshow.

“Het zal nog wel even gaan duren voordat we zingend in de auto stappen met iemand”, aldus de Brit. “Er is echt geen manier om dat op afstand te doen. Het hele idee is dat er twee mensen dicht op elkaar zitten. Maar dat geeft niet, het is oké.”

Corden liet ook weten dat hij de momenten dat hij het moeilijk heeft met de coronacrisis doorkomt door te denken aan het moment waarop de maatregelen niet meer nodig zijn. “Ik denk dat we ons allemaal af en toe bang voelen, of ongerust zijn. Wat mij helpt is te denken aan de dag waarop we er allemaal weer op uit kunnen, wanneer dat ook mag zijn. Dat gaat het blijste moment zijn dat we ooit hebben meegemaakt. Ook ik heb geen idee hoe lang we nog moeten wachten, maar het wordt spectaculair.”

Lees ook:

15 jaar na haar debuut: Rihanna ging van misbruik en armoede naar een leven aan de absolute top (+)