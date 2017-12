James Corden heeft na 3 dagen nog geen naam voor zijn baby TDS

14u35

Bron: BuzzE 0 EPA Celebrities James Corden heeft nog geen naam bedacht voor zijn dochter die dinsdag is geboren. ''We hadden de baby pas over een paar weken verwacht. We hadden hier geen rekening mee gehouden en dus hebben we nog geen naam voor het meisje. We weten nog niet hoe we haar gaan noemen'', vertelde de presentator donderdagavond in zijn eigen The Late Late Show, die afgelopen dagen was gepresenteerd door Harry Styles en Bryan Cranston.

''Erg onverwacht schonk mijn vrouw het leven aan aan prachtige baby. We zijn dolblij. Het was een mallemolen de afgelopen 48 uur'', vertelde Corden in zijn openingswoord. ''Het begon in het weekend toen mijn vrouw pijn voelde in haar buik. We hebben het laten checken en het ging weer weg. Dinsdag tijdens een routine-controle vertelde de dokter ons dat de baby binnen enkele uren geboren zou worden. Dat was voor ons een shock. We waren hier niet op voorbereid. Mijn vrouw was 8,5 maand zwanger."

Corden raakte lichtelijk in paniek, omdat zijn gasten Owen Wilson en Seal al bijna onderweg waren naar de studio. ''Dus deed ik wat ik altijd doe in tijden van crisis, dan bel ik Harry Styles."

''Nadat de geboorte huilden we allebei en de baby ook, die situatie zullen ouders wel herkennen. De dokter vroeg ons naar de naam van het meisje. Ik weet niet waarom ik het zei, maar ik antwoordde 'We noemen haar Beyoncé'. Mijn vrouw vond dat niet erg grappig."