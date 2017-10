James Corden daagt Anna Wintour uit tot spelletje 'waarheid durven doen' TK

11u50 0 Screenshot YouTube Celebrities Anna Wintour staat niet meteen bekend om haar vriendelijke karakter, maar toch durfde talkshowhost James Corden haar uit te dagen tot een spelletje 'waarheid durven doen'. En de modekoningin was minder terughoudend dan je zou denken.

Het bekende spelletje heet in de talkshow van Corden 'Spill your guts or fill your guts'. Kort samengevat: de gast en Corden stellen elkaar om de beurt een pijnlijke vraag. Beantwoordt de persoon die niet, dan moet hij of zij een walgelijke delicatesse proeven. In het geval van Wintour, die een afkeer heeft van fast food, gaat het dan om gefrituurde boter en cheeseburgers in donuts.

Bij de eerste vraag is het al meteen raak: Wintour moet drie ontwerpers rangschikken van goed naar slecht. Ze spreekt een voorkeur uit voor haar goede vriend Tom Ford, maar besluit dan toch maar om een hapje te nemen van een in spek gehulde pizza. "Het is een en al vet", klinkt het gruwend achteraf.

Daarna gooit Wintour het over een andere boeg. Op de vraag wie ze nooit meer zal uitnodigen op haar befaamde Met Gala, antwoordt ze zonder verpinken 'Donald Trump'. En hoe Bob Marley zich gedroeg in bed? "Ik heb hem nooit ontmoet, dat is fake news", klinkt het. "Maar als hij het had voorgesteld, had ik het zeker gedaan!"