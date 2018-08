James Cooke verzamelt topcast voor naaktstuk: "Zelf naakt gaan? Dan zit ik dagelijks in de fitness" KD

13 augustus 2018

17u54 0 Celebrities Altijd al je favoriete tv-gezichten naakt willen zien? James Cooke (33) zorgt ervoor dat het gebeurt. De theatermaker verzamelde een Vlaamse topcast voor het stuk 'Ladies Night', waarin onder andere Jo Hens en Chris Van Espen naakt gaan. "We hopen dat de mensen geen stiekeme foto's nemen."

Kent u de film 'The Full Monty' nog? Het verhaal van enkele werklieden die hun job verliezen en dan maar gaan strippen om de kost te verdienen, was in 1997 een groot succes. Met het stuk 'Ladies Night', waarop de film gebaseerd is, wil Uitgezonderd. de komedie ook naar Vlaanderen halen. James Cooke en Bob Jennes doen daarvoor beroep op de regiekunsten van Manou Kersting. In de cast herkennen we Jo Hens, Bart Van Avermaet, Ivan Pecnik, Chris van Espen, Sergej Lopouchanski en Marc Lauwrys. "Ik heb geen moeite moeten doen om de acteurs te overtuigen", vertelt James. Hij is er niet rouwig om dat hij zelf niet naakt op de planken moet staan. "Ik zou het wel doen, maar dan ga ik eerst dagelijks naar de fitness. Ik ben nog niet helemaal tevreden met mijn lichaam. Dat zal nog wel even duren."

Censuur

De acteurs hebben gelukkig geen gêne om volledig uit de kleren te gaan. "Zolang het een meerwaarde voor het stuk is, heb ik er geen problemen mee", vertelt Jo Hens. "Als je dat niet ziet zitten, dan moet je zo'n rol niet aannemen, hé!', vult Chris Van Espen aan. "Ik ben niet bang om naakt op de scène te staan, maar ik ga nu ook niet langer dan nodig in mijn blootje op het podium rondlopen." Een gespierd torso hoeven de fans van Chris niet te verwachten. "Ik ben niet gaan fitnessen ter voorbereiding van deze rol. Het verhaal vraagt daar ook niet om. Niemand van ons heeft een perfect lijf, behalve Jo dan."

Celebrities Naaktstrand

Ivan Pecnik is niet bang om naast de jongere garde te strippen. "Chubby is nu in, toch?", lacht hij. "Ik ga voor de sugard daddy look. Kijk, het is een spelelement dat in de lucht hangt, maar het is niet de reden waarvoor de mensen komen. Wie naar de voorstelling komt doet dat voor het stuk en de humor. Geloof me, het wordt héél grappig."

Bang dat ze binnenkort met hun edele delen op sociale media te bewonderen zijn, zijn de acteurs niet. "We vragen het publiek om geen foto's te nemen en daar wordt streng op gecontroleerd", zegt James. "We hopen dat de mensen geen stiekeme foto's nemen uit respect voor de cast." De meeste acteurs geloven dat het publiek die wens zal respecteren. Ivan denkt daar anders over. "Het zal vast wel gebeuren dat er iemand een foto neemt. Daar ben ik vrij zeker van, maar ik trek het me niet aan. Ik liep vroeger wel eens rond op het naaktstrand dus ik ken weinig gêne wat dat betreft. Weet je, soms vind ik dat we wat overdrijven met die maatschappelijke preutsheid. Facebook censureert nu zelfs historische kunstwerken op naakt. Dat gaat er toch compleet over?"

Info: Ladies Night is vanaf 25 oktober te zien in Theater Elckerlyc in Antwerpen.