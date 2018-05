James Cooke neemt het op voor 'dikke' prinses Amalia: "Ze is nog maar veertien!" MVO

07 mei 2018

06u56 0 Celebrities James Cooke verdedigt de Nederlandse prinses Amalia tegen haar pesters. Het meisje krijgt de laatste tijd veel negatieve reacties over haar gewicht.

Het begon allemaal in De Weekwatchers op Radio 2, waarin presentator Ruben De Gucht het over het gewichtsprobleem van onder andere Jan Jambon wilde hebben. Al snel ging het gesprek over de wervelstorm aan negatieve reacties die de prinses over zich heen krijgt.

"Dat is verschrikkelijk. Dat kind is veertien jaar, dat lichaam is helemaal nog niet ontwikkeld", zo reageerde James. Zulk pestgedrag kan volgens hem absoluut niet door de beugel. "Als je veertien bent en zoiets ziet verschijnen over jezelf, dat doet pijn. We streven al veel te lang naar het ideaalbeeld van vrouwen en mannen. Laat iedereen toch zijn ding doen. Zelf beslissen van ‘Oké, er hangt hier een kilootje te veel, ik ga er iets aan doen’. Maar zoiets laten opleggen door een paar marginale Nederlanders, dat doe je niet."