09 februari 2018

11u40 6 Celebrities Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe stellen James Cooke de 10 meest gegoogelde vragen over hemzelf in een nieuwe podcast. Wie is James Cooke? Met wie is hij getrouwd? En zijn James en Gert Verhulst echt vrienden? James zorgt tijdens het uitgebreide interview voor een lach, een traan en enkele verrassende wendingen.

James Cooke: “Ik ga sterven aan de op- of afrit van Lokeren”

Eén van dingen dat mensen vaak googelen is de leeftijd van bekende gezichten, maar hoe oud is James Cooke? De teller staat momenteel op 33, maar als Maarten en Dorothee hem mogen geloven dan zullen er niet veel jaren meer bijkomen. “Het is heel raar, maar ik denk dat ik heel vroeg ga sterven. Ik weet ook waar en hoe ik zal sterven”, begint James. “Ofwel krijg ik iets aan mijn hart, ofwel ga ik sterven op de autostrade aan de oprit of afrit van Lokeren. Altijd als ik daar passeer klop ik drie keer op mijn hoofd, omdat ik denk dat het gaat gebeuren. Ik weet niet van waar het komt. Ik zit wel dagelijks in Lokeren voor mijn bedrijf en ik denk dat ik vroeger misschien een heel groot ongeval gezien heb daar.”

Zo leerde James Cooke zijn vriend kennen

James Cooke mag dan wel niet getrouwd zijn, toch is ‘Met wie is James Cooke getrouwd?’ één van de 10 meest gegoogelde vragen over hem. Maar hoe leerde hij zijn vriend kennen? “We hebben elkaar leren kennen in een musical, Wickie de Musical. How gay can it be?”, lacht James. “Mijn beste vriend was de regisseur van de musical en hij belde mij toen op en zei: hier zit iemand en dat is volledig uw ding. Ik ben daarna naar de repetities gaan kijken en toen had ik het zitten. We hebben dan zo een beetje gedatet en na twee weken woonde hij al bij mij. Hij is de love of my life.” Nu is het enkel nog wachten op een huwelijksaanzoek van zijn vriend.

James Cooke: “Ik ben verslaafd aan tankstations”

Wie is James Cooke? Over die vraag hoeft hij niet lang na te denken. Hij is naar eigen zeggen een chaoot, die vooral veel tijd doorbrengt in zijn wagen en daar heeft hij een goede reden voor. “Ik hou van tankstations”, zegt James al lachend. “Ik ga daar dan graag een wrap kopen ofzo. Soms denk ik wel: wat doe ik hier? Ik heb helemaal niks nodig. Toen we de musical ’14-’18 aan het doen waren, hadden we zelfs een clubje en dan spraken wij na de voorstelling gewoon af aan tankstations. Ik ben ook net met de bus op skivakantie geweest met Gert Verhulst en hij werd zot omdat de bus overal moest stoppen van mij aan de tankstations. Ik ben echt verslaafd.”