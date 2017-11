James Cooke is grote winnaar Story Awards Emma Van der Bracht

Photo News

James Cooke (33) viel gisterenavond het meest in de prijzen tijdens de Story Awards. Hij won niet enkel de prijs voor favoriete nieuwkomer maar ook die van "man-naar-ons-hart". Story-lezers hebben een nieuwe favoriet en dat mag geweten zijn!

Gisteren vond de 8ste editie van de Story Awards plaats, waarbij lezers van het weekblad kunnen stemmen op hun favorieten. James Cooke was dan wel de grootste winnaar, maar hij was niet de enige die in de prijzen viel.

De award van "man-naar-ons-hart" werd hem overhandigd door Gert Verhulst, waarmee hij samen de nieuwe talkshow 'Gert Late Night' presenteert. Diens zoon viel ook in de prijzen, samen met zijn vriendin Marthe De Pillecyn van K3. Viktor Verhulst en Marthe wonnen de award voor favoriete koppel.

Photo News

De andere winnaars waren:

- Straffe madam-award: Karen Damen

- Indrukwekkende carrière: Jacques Vermeire

- Favoriete tv-programma: Familie

- Favoriete tv-kok: Jeroen Meus

- Zangeres van het jaar: Laura Tesoro

- Acteur/actrice van het jaar: Kürt Rogiers uit Familie

- Zanger van het jaar: Niels Destadsbader

Een dikke proficiat aan alle winnaars!