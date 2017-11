James Cooke grote winnaar op Story Awards: "Ik speel echt geen rolletje op tv" KDL

21u11 0 ©Foto I&C James won twee Story Awards Celebrities Vanavond was het groot feest in de Hasseltse Ethias Arena tijdens de uitreiking van de Story Awards 2017. James Cooke mag zich de grote winnaar van de avond noemen. De goedlachse Gentenaar is uitgegroeid tot één van Vlaanderens meest geliefde figuren en daar werd hij vanavond voor beloond met twee Story Awards.

James sleepte niet alleen de Story Award voor ‘Favoriete nieuwkomer’ in de wacht, hij werd door de lezers van Story ook tot ‘Man naar ons hart’ gekroond. “Als het publiek apprecieert wat je allemaal doet, kan ik daar alleen maar heel blij om zijn”, reageerde James na de show. “Ik speel ook echt geen rolletje op televisie, ik floep er gewoon uit wat in me opkomt. Als je over alles te veel zou nadenken, kan je jezelf niet meer zijn en verdwijnt alle spontaniteit.” James neemt de ‘Man naar ons hart’-titel over van zijn goede vriend en collega Gert Verhulst die de award met veel plezier aan James kwam uitreiken. James kon zijn overwinning backstage vieren met zijn beste vriendin Karen Damen, want ook zij viel in de prijzen. Voor het derde jaar op rij verkozen de Story-lezers haar tot ‘Straffe madam’.

VTM Familie won de Story Award in de categorie 'Favoriete Televisieprogramma'

'Familie' wint het van 'Thuis'

In de categorie ‘Favoriete TV-programma’ werd het naar jaarlijkse gewoonte een hevige strijd tussen de Eén-soap 'Thuis' en de VTM-soap 'Familie' die tot de laatste seconden van de online stemming gestreden werd. Net als vorig jaar mochten de acteurs van Familie het podium betreden om hun overwinning te vieren.

Marthe en Viktor zijn het 'Favoriete koppel'

Showbizz Bart en Katja Retsin, de gastheer en gastvrouw van de avond, mochten ook een erg mooi koppel verwelkomen op het podium. K3-zangeres Marthe en haar vriend Viktor Verhulst werden verkozen tot ‘Favoriete koppel’ en mogen vanaf vanavond die Story Award op hun nachtkastje zetten. “Toen we met onze relatie naar buiten kwamen, wisten we dat veel mensen die absurd zouden vinden, maar verliefdheid kun je niet tegenhouden. Viktor en ik zijn nu meer dan een jaar samen en heel gelukkig, dat zien en voelen mensen ook”, vertelt Marthe.

Carrièreprijs

Alle winnaars van de avond werden uitgekozen door de lezers van Story, maar voor de carrièreprijs ging het Story-team zelf op zoek naar een geschikte winnaar. Dit jaar werd komiek en acteur Jacques Vermeire in de bloemetjes gezet. “Waardering krijgen voor je werk doet altijd deugd, dus ik ben heel blij met deze Story Carrièreprijs. De award zal dan ook een mooi plekje krijgen in mijn ‘stoefkamer’ tussen al mijn andere prijzen”, vertelde Jacques.

DIT ZIJN DE WINNAARS VAN DE STORY AWARDS:

- Favoriete TV-programma: 'Familie'

- Favoriete TV-kok: Jeroen Meus

- Favoriete nieuwkomer: James Cooke

- Zangeres van het jaar: Laura Tesoro

- Zanger van het jaar: Niels Destadsbader

- Actrice/acteur van het jaar: Kürt Rogiers

- Straffe Madam: Karen Damen

- Man naar ons hart: James Cooke

- Favoriete koppel: Marthe De Pillecyn en Viktor Verhulst

- Carrièreprijs: Jacques Vermeire

- Stijlicoon van het jaar: Jani Kazaltzis

- Favoriete radiopresentator: Peter Van de Veire

- Favoriete binnenlandse royal: Koningin Mathilde

- Favoriete buitenlandse royal: Koningin Máxima

- Favoriete politicus: Bart De Wever

- Favoriete sporter: Dries Mertens