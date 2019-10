James Bond-actrice Naomi Harris vertelt over haar MeToo-ervaring SDE

11 oktober 2019

21u38

Bron: The Guardian 0 Celebrities In The Guardian vertelt actrice Naomi Harris (43), die Miss Moneypenny speelt in de recentste James Bond-films, dat ze jaren geleden aangerand werd. Twee jaar geleden ontkende ze nog dat ze ooit met seksisme te maken kreeg.

Naomi Harris vertelde in 2017 aan The Times dat ze in haar carrière nog nooit met racisme of seksisme te maken kreeg. Daar komt ze nu op terug. In The Guardian geeft ze toe dat ze - toen ze halverwege de twintig was - betast werd door een bekende acteur. “Ik deed auditie en hij ging met zijn hand onder mijn rokje”, vertelt ze. “Het schokkende was dat zowel de casting director als de regisseur aanwezig waren. En uiteraard zei niemand iets omdat hij een grote ster was - en nog steeds is.”

De Time’s Up-beweging heeft wel voor een grote verandering gezorgd, zegt Harris. “Mannen weten dat ze absoluut niet meer wegkomen met dingen waar ze vroeger niet eens over nadachten.”