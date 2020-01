James Blunt zoekt dringend nierdonor voor zieke vader BDB

17 januari 2020

13u47 0 Celebrities Het is zanger James Blunt (45) nog steeds niet gelukt om een nierdonor te vinden voor z’n zieke vader. In de Britse ochtendshow ‘Good Morning Britain’ lanceerde hij daarom een emotionele oproep.

In het programma vertelde de ‘You’re beautiful’-zanger dat zijn vader in het vierde stadium van een chronische nierziekte zit. “Met mijn vader gaat het niet goed. Hij heeft dringend een nieuwe nier nodig. En hij is zelf een nierdonor. Dus ben ik hier gekomen om te vragen wat voor bloedgroep je hebt. Als je O-positief bent, dan neem ik je nier nu.”

Vorig jaar boden al twee fans hun nier aan, maar toen was het nog niet duidelijk of er een match was. Gezien de zanger zijn nieuwe oproep, lijkt dat niet het geval.

Ook in zijn nieuwe lied ‘Monsters’ verwijst James naar de ziekte van z’n vader. De videoclip bij het nummer werd woensdag op de wereld losgelaten en daarin zingt de zanger met tranen in de ogen, met z’n papa naast z’n zijde. “Terwijl jij slaapt, probeer ik je trots te maken. Dus papa, wil je je ogen niet sluiten? Wees niet bang. Het is mijn beurt om de monsters weg te jagen”, klinkt het.