Jake Gyllenhaal: "Ik verkleed me vaak in de personages die ik speel"

Jake Gyllenhaal (38) deed een grappige bekentenis in een recent interview. De acteur verkleed zich namelijk vaak als de personages die hij speelt in films.

"Als ik een personage vertolk - en in mijn branche duurt dat maanden aan een stuk - gebeurt het wel eens dat ik er plots permanent zo uitzie als dat personage," zo zegt Jake zelf. "Ze geven me dan een paar schoenen, die ik aan moet doen op de set. En voor ik het weet loop ik in diezelfde schoenen over straat. Ik doe dat bewust, om één te worden met een personage, om te weten hoe het voelt om in die schoenen te lopen. Dus het is geen wonder dat mijn persoonlijke kledingstijl soms reflecteert dat ik professioneel aan het doen ben."

Gyllenhaal heeft naar eigen zeggen nooit een échte persoonlijke stijl gehad. "In mijn jeugdjaren was ik heel onzeker, ik wist nog niet goed wie ik was. Dus ik deed maar wat. Als ik iemand anders iets zag dragen, droeg ik dat ook. Nu denk ik daar minder over na."