Jada Pinkett Smith: “Ik ben niet gemaakt voor een conventioneel huwelijk” SDE

19 augustus 2019

21u57 0 Celebrities Jada Pinkett Smith (47) is al sinds 1997 getrouwd met Will Smith (50), maar hun huwelijk is verre van conventioneel, vertelt de actrice in een interview met The Guardian. “Ik ben daar niet voor gemaakt.”

“Ik wist dat ik niet gemaakt was voor een conventioneel huwelijk”, bekent Pinkett Smith in The Guardian. “Zelfs maar het woord ‘echtgenote’: het is als een gouden kooi, waarvan de sleutel ingeslikt is. Zelfs voordat ik getrouwd was, dacht ik: ‘Dat zal mijn dood zijn.’ En dat werd het ook bijna! Dus waarom zou ik niet vertellen wat ik heb doorgemaakt, wanneer ik zie dat ook andere mensen daarmee worstelen? We hebben besloten om zo open te zijn over ons huwelijk omdat dat deel is van het genezingsproces. En ik denk dat als we ze niet echt begrijpen, dat interpersoonlijke relaties niet echt mogelijk zijn.”

De actrice maakt duidelijk dat ze aan het instituut van het huwelijk twijfelt, niet aan Will zelf. “Will is mijn levenspartner en ik kan niet om een betere vragen. Ik houd van hem, en ik wil niet dat mensen denken dat ik niet met hem wilde trouwen. Maar ik kan je verzekeren dat zelfs de krachtigste vrouwen zich soms gekooid en vastgebonden voelen, want ook zij moeten soms opofferingen maken om in die positie te komen. Dus wilde ik praten over hoe we ons echt voelen in het huwelijk.”