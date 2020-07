Jada en Will Smith bevestigen geruchten: “Ja, ik had een affaire met August Alsina” TK

11 juli 2020

08u24

Bron: CNN/BBC 3 Celebrities Tijdens een aflevering van ‘Red Table Talk’, de talkshow die de dames van de familie Smith regelmatig op Facebook houden, hebben Jada Pinkett Smith (48) en haar man Will Smith (51) voor het eerst gereageerd op de geruchten rond ontrouw. Jada was formeel: “Ja, ik had een affaire met zanger August Alsina, maar wij waren op dat moment uit elkaar.”

Jada, die normaal de vragen stelt maar dit keer zelf tekst en uitleg gaf, vertelde dat zij en Will vier jaar geleden door een heel moeilijke periode gingen. “Op dat moment gingen we even uit elkaar”, aldus de actrice. Will omschrijft het als ‘ik was helemaal klaar met je’. “We besloten dat we tijd apart nodig hadden, en dat we allebei moesten uitvogelen wat we nodig hadden om gelukkig te zijn.”

“Toen leek het een definitieve breuk”, vervolgt Jada. “Ik had veel pijn en voelde me heel gebroken, en na een tijdje raakte ik verstrikt in een affaire met zanger August Alsina.” Hoewel de twee samen rond de rode tafel zitten en gemoedelijk praten over het onderwerp, lijkt het toch een pijnpunt voor Will. “Verstrikt? Noem het maar een relatie.”

Het koppel zag zich genoodzaakt om te reageren op de geruchten nadat Alsina de affaire met Jada zelf openbaar maakte. Dat deed hij tijdens een radiointerview: “Jada was voor mij de liefde van mijn leven. Jarenlang heb ik al mijn tijd in haar geïnvesteerd”, aldus de zanger. “Ik kan gelukkig sterven, wetende dat ik mij volledig aan iemand gegeven heb.” Dat hij een relatie had met een getrouwde vrouw, was voor hem geen probleem. “Ik had de volledige toestemming van haar echtgenoot. Toch op z’n minst voor het fysieke aspect. Dat er romantiek in het spel was, wist hij niet. We hebben echt met elkaar samengezeten om erover te praten. Ze zien hun relatie immers meer als een levenslang partnerschap dan als een huwelijk. Ze zijn vrij om met andere partners het bed te delen.”

Toestemming

Onzin, laat Jada nu weten. “Ik denk dat ik de enige persoon ben die toestemming kon geven voor die relatie”, vertelt ze terwijl Will instemmend knikt. “Maar ik kan wel begrijpen dat hij het als toestemming van jou zag. En ik denk dat hij vooral duidelijk wilde maken dat hij geen homewrecker was die ons gezin uit elkaar heeft gedreven. En dat was hij ook niet.” Wanneer Smith haar vraagt wat ze precies zocht in August, antwoordt ze eerlijk dat ze zich gewoon goed wilde voelen. “Het was toen al zo lang geleden dat ik me goed had gevoeld. Ik zie het ook helemaal niet als ontrouw; ik heb heel veel geleerd uit die relatie. En toen ik besefte dat jij en ik nog niet voorbij waren, besloot hij om alle contact te verbreken. En dat begrijp en respecteer ik volkomen.”

Dat het onderwerp nu komt bovendrijven, vindt Jada dan ook een tikje vreemd. “Ik heb al jaren niet meer met August gepraat, en wij hebben dit intussen met veel gepraat en therapie achter ons gelaten. Voor ons is dit al jaren een afgesloten hoofdstuk. Maar ik ben dankbaar voor de reis die ik en Will samen hebben gemaakt, want ik denk dat veel koppels dit meemaken. En ik kan zonder twijfel zeggen dat er geen geheimen zijn tussen ons.”

Intussen lijken de brokken tussen het koppel grotendeels gelijmd, ook al dacht Will op een bepaald moment dat hij nooit meer met Jada zou praten. “We hebben nu een punt van onvoorwaardelijke liefde bereikt”, aldus Jada. “Ik denk dat je me intussen ‘terug’ hebt.” Op het einde kan er ook een vuistje vanaf, en een melige quote die gebaseerd is op de ‘Bad Boys’-films: “We ride together, we die together. Bad marriage for life.”

Open relatie?

Of Will en Jada nu een open relatie hebben, daar spreekt het koppel zich tijdens de Red Table Talk niet over uit. In het verleden liet de acteur echter al optekenen dat hij niet echt gelooft in monogamie. “Ons perspectief is dat je niet moet vermijden wat natuurlijk is. Je zal je altijd aangetrokken voelen tot andere mensen. Dat stuk over ‘forsaking all others’ - alle anderen links laten liggen - dat hebben we niet gezegd toen we trouwden. De belofte die we wél hebben gemaakt is dat we het nooit pas achteraf zouden vertellen als we met een ander naar bed gingen. We willen elkaar kunnen benaderen met de vraag: ’Kijk, ik heb nood aan seks met iemand anders. Ik zal het niet doen als jij het niet goedkeurt - maar keur het alsjeblieft goed.”

Ook Jada lichtte in 2013 een tipje van de sluier op: “Ik zeg altijd tegen Will: ‘Je mag doen wat je wil, zo lang je jezelf achteraf nog kan aankijken in de spiegel’”, zo vertelde ze aan de Huffington Post. “Want uiteindelijk is Will zijn eigen persoon. We zijn geen versmolten eenheid.”

Het koppel is intussen al 23 jaar getrouwd en ze hebben samen twee kinderen, Jayden en Willow.

