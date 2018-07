Jacksons nemen vandaag afscheid van patriarch Joe MVO

02 juli 2018

13u29

Bron: ANP Celebrities Fans en familie nemen vandaag afscheid van de vorige week overleden Joe Jackson. Voor de vader van wijlen Michael Jackson worden twee herdenkingsdiensten gehouden.

Een van de diensten is openbaar, zodat fans hun laatste eer kunnen bewijzen aan de Jackson-patriarch. De afscheidsbijeenkomsten worden volgens een familielid gehouden in Los Angeles. Wanneer deze precies plaatsvinden, is onbekend.

Joe Jackson overleed vorige week woensdag op 89-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles aan kanker. Hij kampte al enkele jaren met gezondheidsproblemen. In 2015 kreeg hij tot drie keer toe aan hartaanval en een beroerte. In juni werd Joe opnieuw opgenomen en werd de diagnose kanker gesteld.

Paris Jackson plaatste een dag na zijn overlijden een eerbetoon aan haar opa op Instagram. "Je bent de originele Jackson, de legende die het allemaal is begonnen. Geen van ons zou in de buurt zijn gekomen van waar we nu zijn, als jij er niet was geweest", schreef de 20-jarige Paris. "Je bent de sterkste man die ik ken, je levenswerk zal in de geschiedenisboeken staan, en jij ook. Ik zal elk moment dat ik met je heb meegemaakt koesteren tot de dag waarop ik sterf. Mijn achterkleinkinderen zullen weten wie jij was."