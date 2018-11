Jackie Chan onthult: “Ik spendeerde mijn fortuin aan hoeren” TDS

30 november 2018

16u40 0 Celebrities Jackie Chan (64) heeft een autobiografie uit, genaamd ‘Never Grow Up’. Daarin schuwt de acteur de schokkende onthullingen uit zijn carrière niet: hij bekent een groot deel van zijn fortuin te hebben gespendeerd aan allerlei cadeaus voor vrienden, hij ging los tijdens het gokken, en gaf enorme bedragen uit aan prostituees.

De memoires van de 64-jarige acteur staan bol van de opmerkelijke anekdotes en spraakmakende verhalen. Hij beschrijft onder meer hoe hij in het verleden ladderzat achter het stuur kroop en daarbij een ongeval veroorzaakte waarbij hij twee auto’s in de prak reed. Volgens Jackie Chan kwam dat gedrag voort uit onzekerheid en onvolwassenheid.

Hij ging ook bijzonder roekeloos om met zijn fortuin. Het verkwisten begon al vroeg in zijn leven, toen Jackie Chan nog als stuntman aan de slag was. “We wisten allemaal dat als er iets fout zou gaan, ik de volgende dag de zon niet meer op zou zien komen. Ik leefde in het moment en dat zorgde ervoor dat ik onverstandig met mijn geld omging”, schrijft hij. En toen Chan het uiteindelijk tot ‘volwaardig’ acteur wist te schoppen, was het hek al helemaal van de dam, en stond er geen rem meer op zijn uitgaven.

Geen rem op uitgaven

“Ik had altijd grote geldbedragen bij me op zak. Als je altijd in armoede hebt geleefd, geeft geld je een soort van zekerheid. Ik hou ervan om omringd te worden door mensen, dus zorgde ik altijd voor een luxueuze maaltijd. Zo heb ik 10 jaar geleden zeker 2 miljoen uitgegeven aan eten voor anderen. En ik gaf ook heel veel belachelijk dure cadeaus. Horloges, auto’s, leren jassen, kratten dure wijn: noem maar op.” Hij gaf zijn geld niet alleen aan geschenken uit, want Chan onthult dat hij ook een groot deel van zijn rijkdom heeft uitgegeven aan gokken en aan hoeren. Aan één vrouw in het bijzonder zelfs: een prostituee die hij in zijn boek steevast ‘Nummer 9' noemt.

Jackie Chan schrijft in zijn memoires vroeger “een gigantische klootzak” te zijn geweest. “Ik ben een slechte vader en echtgenoot geweest, maar ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik gedroeg me zo vreselijk omdat ik onzeker was. Er werd altijd op mij neergekeken.” Hij geeft in het boek toe vrouwen slecht behandeld te hebben, en gooide zelfs ooit zijn zoon Jaycee door de kamer uit woede. De inmiddels 36-jarige Jaycee was toen nog maar een peuter, maar bleef gelukkig ongedeerd.