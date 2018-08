Jack Osbourne verdacht van mishandeling MVO

03 augustus 2018

06u48

Bron: ANP 0 Celebrities Jack Osbourne heeft na een ruzie de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw Lisa geslagen. Dat meldt althans TMZ op basis van bronnen.

De 32-jarige zoon van Ozzy Osbourne zou op bezoek zijn gegaan bij zijn ex. Toen haar nieuwe vriend ook aanwezig bleek te zijn, ontaardde het gesprek in een ruzie. Osbourne zou daarbij klappen hebben uitgedeeld aan Lisa's nieuwe vriend.

De politie werd gebeld, maar er zijn geen arrestaties verricht. Wel is er een rapport van de mishandeling opgesteld.

Volgens bronnen was Jack in de veronderstelling dat Lisa wilde proberen hun huwelijk te redden. Jack en Lisa gingen in mei uit elkaar, drie maanden na de geboorte van hun derde kindje.