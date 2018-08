Jack Osbourne biedt excuses aan voor mishandeling TDS

04 augustus 2018

19u30

Bron: ANP 0 Celebrities Jack Osbourne heeft zijn excuses aangeboden aan Michael Gabel, de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw Lisa. Jack had Michael geslagen tijdens een ruzie bij Lisa thuis. Volgens TMZ heeft Michael de excuses aanvaard.

De 32-jarige zoon van Ozzy Osbourne ging twee dagen geleden op bezoek bij zijn ex. Toen haar nieuwe vriend ook aanwezig bleek te zijn, ontaardde het gesprek in een ruzie. Osbourne heeft daarbij klappen uitgedeeld aan Michael. Jack zou door het lint zijn gegaan toen hij Michael zag, omdat hij niet wist dat zijn ex weer aan het daten was.

De politie werd gebeld, maar er zijn geen arrestaties verricht. Wel is er een rapport van de mishandeling opgesteld.

Jack en Lisa gingen in mei uit elkaar, enkele maanden na de geboorte van hun derde kind. Eerder zei Jack dat ze de scheiding op een vriendschappelijke manier wilden afwikkelen.