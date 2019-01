Jack Nicholson: Van bastaardkind tot

13 januari 2019

Enkele dagen geleden werden de Golden Globes uitgereikt. Jack Nicholson (81) kan terugblikken op een acteercarrière van meer dan 50 jaar en een mooi palmares met prestigieuze prijzen, waaronder zeven Golden Globes. Toch is het ook zijn reputatie als notoir feestbeest en vrouwenversierder dat de man met de eeuwige zonnebril op zijn neus zal blijven typeren.

Wat een heerlijk ongeleid projectiel is die Jack Nicholson toch. Grappig, ad rem, fascinerend, charmant en spitsvondig, en altijd met zijn typerende ondeugende grijns op het gezicht. Een man ook waar je werkelijk alles van mag verwachten, niet het minst op momenten dat je het helemaal níet verwacht. Dat mag actrice Jennifer Lawrence in 2013, toen nog een relatieve nieuwkomer, aan den lijve ondervinden. De actrice sleepte die avond voor haar prestatie in ‘Silver Linings Playbook’ een Oscar voor Beste Actrice in de wacht en geeft ter plekke een interview aan ABC, als ze - eenmaal hij zijn bezwete gezicht op de achtergrond als een echte heer netjes heeft afgedept - uit het niets onderbroken wordt door een enthousiaste Jack Nicholson die een zichtbaar verbouwereerde Jennifer wil feliciteren. De charmante Jack krijgt met zijn droge humor al gauw de lachers op zijn hand. “Je lijkt op een oud lief van mij”, klinkt het schalks richting Jen. Waarop zij, zijn reputatie van meesterlijke verleider indachtig, het spel meespeelt en hem even gevat van antwoord dient: “Zie ik er ook uit als een nieuwe vriendin?”. Dat laat Nicholson zich geen twee keer zeggen. “Ik overweeg dat zeker”, antwoordt hij, om seconden later weer in beeld te komen lopen en Jennifer voor het oog van de camera grijnzend toefluistert: “Ik zal op je wachten.” Weken later bekent Jennifer dat hij haar bloemen en een dure fles champagne liet bezorgen, met een flirterig kaartje erbij: “Ik mis je al.”

Vaderschapstest

Die kwajongensstreken in combinatie met zijn niet in te tomen verleidersinstinct en een natuurlijke drang om te entertainen, dat is Jack al van jongs af aan ten voeten uit. Op zijn zeventiende roepen zijn schoolgenoten hem uit tot klasclown van het jaar, maar geen mens die dan kan voorspellen dat de rol van clown hem in 1989 - als The Joker in de ‘Batman’-film - ook nog wereldfaam zal opleveren. Dat de rebelse Jack dat bewuste schooljaar elke dag moet nablijven, neemt de wereldster in spe er met de glimlach bij. “Ik was in die tijd niet vervuld van een brandend verlangen om iets van mijn leven te maken”, zo blikt hij later terug. Alle gekke streken ten spijt is de jonge Jack opvallend welgemanierd opgevoed in New Jersey. Zijn biologische moeder June Nicholson, een figurante, is zeventien als ze zwanger raakt. Over de vader van haar ongeboren kind doen de wildste verhalen de ronde: het zou Donald Furcillo kunnen zijn, een jaar eerder nog haar echtgenoot, tot ze ontdekt dat hij al getrouwd is, of haar manager Eddie King. Anderen menen dat June zelf eigenlijk geen flauw benul heeft wie Jacks vader is. Wat er ook van zij: een vaderschapstest wordt er nooit afgenomen en aan liefde en aandacht heeft de kleine Jack geen gebrek. Omdat June zo jong en ongehuwd is en de vader van het kind niet in beeld is, stemmen haar ouders ermee in om Jack als hun eigen zoon op te voeden. Zijn grootouders doen zich dus voor als zijn ouders, zijn echte moeder laat hem in de waan dat ze zijn oudere zus is en zijn andere zus is eigenlijk zijn tante.

