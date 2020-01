Jack Nicholson heeft 360 miljoen maar brengt pensioen door als kluizenaar: “Ik zou zo graag nog een laatste, échte romance beleven” TDS

20 januari 2020

15u30

Bron: Closer 7 Celebrities Hij werd wereldberoemd met rollen in ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ en ‘The Shining’, maar n a een carrière van meer dan vijftig jaar hield Jack Nicholson (82) het in 2013 plots voor bekeken. Daar was volgens zijn familie een reden voor: Nicholson kon de teksten die hij als acteur uit zijn hoofd moest leren niet meer onthouden. Het is inmiddels al 10 jaar geleden dat Jack nog te zien was op het witte doek. Maar nu hij voor het eerst sinds lang weer publiekelijk werd gefotografeerd, is het dé ideale gelegenheid om na te gaan hoe het vandaag met hem gaat.

Het was voor de toeschouwers in het Staples Center in Los Angeles een zeldzaam gebeuren. Jack Nicholson woonde er zopas een basketbalwedstrijd bij van de Los Angeles Lakers. Samen met zijn 27-jarige zoon Ray kwam de Oscarwinnaar de topspelers van zijn favoriete club aanmoedigen. Één van de weinige dingen waar Nicholson zijn huis nog voor verlaat, want volgens zijn geliefden zoekt de voormalige acteur anno 2020 vooral de rust en stilte op.

“Ik denk niet dat veel mensen een juist begrip hebben van vrije tijd en het belang dat het speelt in ons leven”, zei Jack na afloop van de match tegen Closer Magazine. Naast het bekijken van sportwedstrijden vult Nicholson zijn dagen met het volgen van de actualiteit via kranten en tv. “Hij heeft een hardnekkige behoefte aan kennis”, weet ook een familievriend. “Hij leest vraatzuchtig het nieuws en volgt nauwgezet op wat er vandaag in de wereld speelt.”

Intiem gezelschap

Nicholson verdiende doorheen zijn carrière een fortuin van ruim 360 miljoen euro. Hij acteerde in 2010 voor het laatst in de romantische komedie ‘How Do You Know’. Maar Hollywood zegt hem niets meer en Jack blijft het liefst zo ver mogelijk weg van de spotlights en alle events en premières. Wél organiseert Jack regelmatig dinertjes bij hem thuis in Los Angeles. Maar daar is enkel zijn meest intieme familie welkom. “Het is een klein gezelschap - ik, mijn oom Ray, mijn tante Lorraine en mijn moeder”, zegt Jacks kleinzoon Duke (20) in het blad. “Hoewel Jack misschien veel minder voet op straat zet dan vroeger, geniet hij volop van zijn tijd. Het gaat uitstekend met hem. Het gaat 100% prima.”

Sinds zijn pensioen is Jack gebeten door zijn kunstcollectie, die hij vaak aan zijn familie laat zien. “Hij vertelt graag anekdotes over de schilderijen die hij heeft verzameld”, deelt de familievriend. “Zijn kinderen en kleinkinderen zijn gek op die verhalen en de wijsheid die Jack hen te bieden heeft.” De laatste jaren spendeert Nicholson dan ook steeds meer tijd met zijn familie: op die manier probeert hij de tijd in te halen die hij verloor door zo veel op de set te staan.

“Hij heeft geprobeerd om met iedereen een hechte band op te bouwen, vooral met zijn dochter Jennifer”, zegt de familievriend. “Jack voelt zich erg schuldig omdat hij er tijdens haar jongere jaren niet vaker kon zijn voor haar, hoewel hij dat wel wilde. Hij legt haar twee zonen Duke (die zopas zijn acteerdebuut maakte in horrorfilm ‘Us’, red) en zijn oudere broer Sean dus flink in de watten om het goed te maken.”

Schuldgevoelens

Ook over zijn liefdesleven draagt Nicholson schuldgevoelens met zich mee. “Ik heb alles gehad waar een man om kan vragen. Alleen weet ik niet of je kan zeggen dat ik succesvol ben geweest met mijn hart”, laat de voormalige acteur weten. Jack is tijdens zijn leven één keer gehuwd: met actrice Sandra Knight, de moeder van Jennifer, was hij van 1962 tot 1968 getrouwd. En hoewel hij sindsdien enkele langdurige relaties heeft gehad met Anjelica Huston, Rebecca Broussard en Lara Flynn Boyle, heeft Jack zich nooit definitief gesetteld. “Ik zou zo graag nog een laatste, échte romance beleven”, geeft hij toe. “Ik zie het niet erg realistisch in dat dit nog zal gebeuren. Maar ik kan mijn verlangen niet ontkennen.”

Toch heeft Jack troost gevonden bij zijn geliefden. “Ik ben tevreden dat ik zulke behoorlijke inspanningen heb geleverd. Dat is waar ik me altijd zorgen over heb gemaakt: dat ik niet hard genoeg geprobeerd zou hebben”, aldus Jack. Het resultaat geeft hem rust. “Naarmate hij ouder wordt, betekent zijn familie meer voor hem dan ooit tevoren”, aldus de familievriend. “Hij gelooft dat ze zijn nalatenschap zijn en probeert er ten allen tijde voor hen te zijn. Jack leeft het leven dat hij wil leven. Hij is gewoon gelukkig.”