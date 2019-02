Ja Rule wil Fyre-festival 2.0 organiseren SD

15 februari 2019

17u17

Bron: ANP 0 Celebrities Amper een maand nadat twee documentaires over het geflopte Fyre Festival in première gingen, vertelt een van de twee organisatoren, rapper Ja Rule (42), dat hij volop bezig is om een nieuwe versie van het festival te organiseren.

Het originele Fyre Festival mag dan een grote flop geweest zijn, toch koestert Ja Rule de ambitie om het festival in nieuwe en verbeterde versie opnieuw te organiseren. “Het was het meest iconische festival dat nooit heeft plaatsgevonden”, vertelde hij aan TMZ. “Ik heb inderdaad plannen om het ICONNic muziekfestival te organiseren”. Daarmee verwijst hij naar zijn nieuwe app ICONN, die verdacht veel lijkt op de originele Fyre-app, waarmee artiesten rechtstreeks geboekt kunnen worden.

Ja Rule organiseerde het Fyre Festival in 2017 samen met zakenpartner Billy McFarland. Het werd in 2017 aangeprezen als een luxueus, exclusief feest op de Bahama’s. Kaarten voor het flink gepromote feest kostten tussen de 1.500 en 12.000 dollar. Toen de eerste bezoekers echter aankwamen, bleek het een totale deceptie. Het festival werd daarom op het laatste moment afgeblazen.

De rapper kijkt met gemengde gevoelens terug op het hele gebeuren. “Het is hartverscheurend. Het was iets waarvan ik hoopte dat het heel speciaal zou worden ... maar dat gebeurde niet”, vertelde hij. “Ik ben niet beschaamd over Fyre. Want man, het idee was briljant. Het was geweldig, maar het werd niet wat ik gedroomd had. Het was niet goed uitgevoerd.” Hij vervolgde: “Het was mijn idee, mijn visie. En ik ben op geen enkele manier beschaamd over mijn visie. Maar ik had het beter moeten opvolgen. Ik had sommige mensen niet moeten vertrouwen. Bepaalde dingen zouden dan niet gebeurd zijn. Daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid op.”

McFarland bekende schuld in een fraudezaak die investeerders hadden aangespannen en moet 26 miljoen dollar terugbetalen. Ja Rule moet samen met McFarland nog een extra 3 miljoen dollar terugbetalen aan investeerders.