Ja Rule verliest miljoenenzaak Fyre Festival TVC

08 februari 2019

21u30

Bron: ANP 0 Celebrities Ja Rule en Billy McFarland, de organisatoren van het gefaalde Fyre Festival, moeten investeerders ruim 3 miljoen dollar terugbetalen. Dat oordeelde de rechtbank volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.

Het duo leende een paar weken voor het festival in 2017 zou plaatsvinden 3 miljoen dollar van investeerders EHL Funding en betaalde het bedrag nooit terug. De rechter oordeelde dat de mannen bijna 2,9 miljoen dollar plus alle juridische kosten moeten terugbetalen. Ja Rule was niet aanwezig in de rechtbank. McFarland kon er ook niet bij zijn; hij zit in de gevangenis vanwege fraude.

Het Fyre Festival werd in 2017 aangeprezen als een luxueus, exclusief feest op de Bahama's. Kaarten kostten tussen de 1.500 en 12.000 dollar. Ja Rule en McFarland betaalden modellen en influencers flink om het feest te promoten op social media. Toen de eerste bezoekers echter aankwamen op het feest, bleek het een totale deceptie. Op het eiland stonden niet de beloofde luxe bungalows, maar tenten en ook was er een tekort aan water en medische zorg. Het festival werd daarom op het laatste moment afgeblazen. McFarland bekende schuld in een fraudezaak die investeerders hadden aangespannen. Hij moet hun 26 miljoen dollar terugbetalen.