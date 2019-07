Ja Rule ontloopt gevangenisstraf in zaak van mislukte Fyre Festival TK

Bron: AD 0 Celebrities Ja Rule (43) zal niet achter slot en grendel komen te zitten. De rapper organiseerde in 2017 mee het Fyre Festival, dat uiteindelijk faliekant mislukte. De rechter oordeelde vandaag dat Ja Rule niet wordt vervolgd, omdat hij geen specifieke beloftes heeft gedaan die hij niet is nagekomen. Dat meldt Bloomberg.

Fyre Festival moest een elitair muziekfestival worden waar rijke millennials op een tropisch eiland konden feesten met topartiesten en modellen. Het werd in de praktijk een grindterrein met noodtenten zonder voldoende eten en drinken. De organisatoren bliezen het evenement af toen de festivalgangers teleurgesteld het eiland op kwamen. Vlak voor de officiële opening, maar nádat Amerikanen tot tienduizenden dollars hadden betaald voor kaartjes.



Ja Rule, die het feest samen met zakenman Billy McFarland organiseerde, beloofde de bezoekers dat het feest zelfs het beroemde festival Coachella zou overtreffen. “Coachella x 1000", schreef de rapper onder meer op sociale media. Ondanks die uitspraken oordeelde de rechter in New York vandaag dat Ja Rule niet wordt vervolgd. Hij stelde dat de opmerkingen van Ja Rule sowieso al niet geloofwaardig genoeg waren om voor waarheid aangenomen te worden.



Naast Jeffrey Atkins, de echte naam van Ja Rule, werd ook de marketingchef Grant Margolin vrijgesproken.

Vervolg

De zaak werd aangespannen door een groep gedupeerden, die voor duizenden euro's aan tickets hadden gekocht. Hun advocaat, Mark Geragos, claimt dat het organiserende drietal allang wist dat het festival een flop zou worden. Ook zouden ze topmodel Gigi Hadid hebben gewaarschuwd niet naar het feestje te komen.



Ja Rule en Grant Margolin zijn vrijgesproken, maar een van de andere organisatoren zit wel achter de tralies. Zakenman Billy McFarland werd veroordeeld tot zes jaar celstraf voor fraude. Dat weerhoudt hem er echter niet van om aan een tweede editie van het Fyre Festival te werken. Hij schrijft momenteel ook een boek over het mislukte feest, waarin details staan die nog niet eerder naar buiten zijn gebracht.