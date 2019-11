Ja Rule niet meer aangeklaagd in Fyre-zaak SDE

20 november 2019

07u45

Ja Rule (43) maakt niet langer onderdeel uit van de rechtszaak die een groep gedupeerden van het Fyre Festival heeft aangespannen. Zij eisen 100 miljoen dollar van de organisatie van het in 2017 mislukte festival.

Jeffrey Atkins, zoals Ja Rule echt heet, was een van de oprichters van de organisatie achter het festival, en promootte het evenement op de Bahama's geregeld op zijn sociale media. Deze zomer oordeelde een rechter al dat de gedupeerde bezoekers niet konden bewijzen dat zijn posts de directe aanleiding waren voor de aankoop van hun kaartjes. De groep ging daarop in beroep, maar dat werd afgewezen. Daarop zouden de benadeelden hebben besloten de naam van Atkins en die van de marketingbaas van het festival, Grant Margolin, te schrappen.

De gedupeerden gaan wel verder met hun zaak, die zich nu vooral richt op Fyre Festival-baas Billy McFarland. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van zes jaar uit voor oplichting rond het festival.

McFarland prees met behulp van een aantal influencers het Fyre Festival aan als een exclusieve happening op de Bahama's. In werkelijkheid was het festival zo slecht geregeld, dat de autoriteiten het op het laatste moment moesten afblazen. Over het fiasco verschenen eerder dit jaar twee documentaires.

