J.Lo viert 50ste verjaardag met taart van 10.000 euro in de tuin van Gloria Estefan

Het feest vond plaats in de achtertuin van Gloria Estefan. “Er waren meerdere tenten en de aankleding was modern met heel veel wit en goud", blikt een genodigde terug tegenover entertainmentsite E! Online. Ook was er een toren van glazen met champagne en konden gasten genieten van een rijk gevuld buffet en optredens van verscheidene dj's en artiesten. Het spektakelstuk was de 10.000 dollar kostende verjaardagstaart. Die bestond uit maar liefst tien lagen, was overgoten met eetbaar goud, versierd met Swarovski-kristallen en moest door vijf man naar binnen gedragen worden.



De zangeres trakteerde haar gasten zelf ook op korte optredens. “Ze pakte de microfoon en zong meerdere keren", aldus een ingewijde. “Er waren speeches en optredens, maar het was vooral J.Lo die aan het zingen en dansen was.”

Porsche

Jennifer werd uiteraard overladen met cadeautjes. Van haar verloofde kreeg ze een nieuwe Porsche van meer dan 150.000 dollar. Ook sprak Alex haar toe op het feest. “Aan de liefde van mijn leven, je weet hoeveel ik van je hou”, zou hij gezegd hebben. “Gefeliciteerd. We hebben zo'n fantastische tijd samen en dat komt ook door iedereen die hier nu is - onze vrienden en geliefden."



Gisteren deelde Rodriquez ook een filmpje op Instagram waarin hij een ode geeft aan zijn verloofde. Hij noemt haar onder meer ‘de beste moeder voor zijn kinderen en vrouw die hij kan wensen’.