J.Lo (50) en Shakira (43) zetten wervelende Super Bowl-show neer IB

03 februari 2020

03u49

Shakira en Jennifer Lopez hebben tijdens de beroemde halftime show van de Amerikaanse Superbowl in Miami een wervelend optreden neergezet. De zangeressen traden zowel apart als gezamenlijk op en deelden het podium met een reeks gastartiesten, onder wie Lopez' elfjarige dochtertje Emme.

Het meisje kwam op met een groep jonge dansers en zong een stukje van haar moeders hit Let’s Get Loud, begeleid door Shakira op de drums. Daarna vergezelde ma J.Lo het meisje op het podium, en zongen ze onder meer een stukje uit het nummer Born In The USA. Dat deden ze voor de vlag van Puerto Rico, het moederland van zowel J.Lo als Emmes vader, zanger Marc Anthony, die eigenlijk Marco Muñiz heet.

De 11-jarige is volgens Amerikaanse media de jongste zangeres ooit tijdens de beroemde halftime show van de finale van het Amerikaanse footballseizoen.

Shakira en Jennifer Lopez zorgden samen voor een wervelende show, waarbij de grootste hits van de twee Latina's voorbij kwamen. Shakira opende ietwat onverwachts met ‘She-Wolf’ en pakte het stadion vervolgens in met ‘Whenever, Wherever’, vuurwerk en energieke danspassen.

Al snel kwam Jennifer Lopez op die een soort mash-up van haar grootste hits zong. Onder anderen ‘Jenny from the Bock’ en ‘Ain't It Funny to Get Right’ en ‘Let's Get Loud’, kwamen voorbij. Beide zangeressen hadden een grote groep aan dansers bij en wisselden meermaals van kostuum en thema.

Onder de indruk

Toeschouwers aller landen waren onder de indruk van hun prestatie, zeker gezien J.Lo al 50 is en Shakira 43. “Kunnen we het even hebben over hoe deze vrouwen ongevoelig zijn aan de tand des tijds?”, klinkt het op Twitter.

Shakira and J Lo both did incredible in their performances in my opinion! But can we talk about how both of these women do not age whatsoever! I am captivated by there dancing and their stage performances. Wow!! Congratulations #SuperBowl Khloé(@ khloekardashian) link

Shakira turned 43 today and JLO is 50.... how do they move like that at that age miss nip drip(@ jaystunxx) link

Beyoncé blijft zitten

Maar niet alleen Shakira en J. Lo trokken de aandacht. Ook Beyoncé viel op, net omdat ze niet meedeed aan het feestgedruis. De zangeres en haar man, Jay Z, bleven zitten terwijl het Amerikaanse volkslied gespeeld werd. Dat deed meteen denken aan speler Colin Kaepernick, die weigerde recht te staan tijdens het volkslied als protest tegen de ongelijke behandeling van de zwarte bevolking in de States. Het is niet duidelijk of het beroemde koppel om diezelfde reden bleef zitten, maar de kans is groot.

Bekijk hieronder enkele beelden van de energieke half time-show: