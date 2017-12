J.K. Rowling verdedigt Johnny Depp na kritiek Redactie

02u49 0 AP Johnny Depp en J.K. Rowling. Celebrities Schrijfster J.K. Rowling verdedigt op haar website de casting van Johnny Depp in de film 'Fantastic Beasts 2: The Crimes of Grindelwald'. Ze is "blij" dat Depp (54) in de tweede film verschijnt, aldus Rowling. Er was kritiek op de terugkeer van de acteur in de sequel, omdat hij zijn ex-vrouw Amber Heard zou hebben mishandeld.

Heard en Depp gingen vorig jaar uit elkaar. In januari zijn ze officieel van elkaar gescheiden. Volgens Heard had Depp haar zowel geestelijk als lichamelijk mishandeld tijdens hun relatie. Ze deelde onder meer foto's van haar verwondingen op sociale media. Depp heeft altijd ontkend dat hij zijn ex heeft mishandeld. Dat neemt niet weg dat er kritiek was op een rol voor Depp in het de opvolger van de succesvolle kinderfilm, aldus de BBC.

Depp had een klein rolletje in de eerste Fantastic Beasts-film, die tevens werd geschreven door Rowling. In de tweede film heeft zijn personage Grindelwald een veel grotere rol.

"Terwijl Depp zijn cameo in de eerste film opnam, kwamen er verhalen naar voren in de pers die mij en iedereen die bij de filmreeks betrokken is grote zorgen baarden. Harry Potter-fans hadden legitieme vragen en zorgen over doorgaan met Johnny Depp in deze rol", schrijft Rowling.

De regisseur van Fantastic Beasts heeft overwogen om een andere acteur te zoeken. Maar uiteindelijk gebeurde dit niet. Zowel Depp als Heard willen door met hun leven, aldus Rowling, en de schrijfster en de regisseur zijn 'oprecht blij' dat Depp een grote rol heeft in de film. Rowling hoopt dat fans dit zullen respecteren.

EPA Johnny Depp en Amber Heard toen ze nog een koppel waren op 4 september 2015.