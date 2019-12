J.K. Rowling onder vuur na steun aan ontslagen onderzoeker die transfobe opmerkingen maakte SDE

11u34 6 Celebrities J.K. Rowling (54) ligt in thuisland Groot-Brittanië serieus onder vuur na een tweet waarin ze haar steun uitdrukte voor Maya Forstater (45). Die onderzoekster werd ontslagen omdat ze transfobe berichten op Twitter postte.

Dat net J.K. Rowling, de schrijfster van ‘Harry Potter’, de verdediging van Maya Forstater op zich neemt, schiet bij heel wat internetgebruikers in het verkeerde keelgat. Ze uit met de regelmaat van de klok en met luide stem haar liberale opvattingen en staat ook niet te boek als een homofoob iemand. Zo liet ze bijvoorbeeld in 2007 haar personage Albus Dumbledore nog uit de kast komen. Een transfobe houding past dus niet echt in haar vrijgevochten en menslievende plaatje. En toch tweette Rowling op 19 december - nadat een rechter een uitspraak had gedaan over de zaak Forstater - “Kleed je hoe je wil. Noem jezelf hoe je wil. Slaap met eender welke volwassene die zijn toestemming daartoe geeft. Leef je beste leven in vrede en veiligheid. Maar vrouwen van hun baan afhouden omdat ze zeggen dat sekse bestaat? Ik steun Maya.”

Rechtbank

Maar waar gaat dit over? Enkele maanden geleden postte Maya Forstater, een onderzoeker bij het Centre for Global Development volgend bericht op Twitter: “Wat mij verbaast is dat slimme mensen die ik bewonder, die echt voor de wetenschap zijn op andere vlakken, en die een voorstander zijn van mensen- en vrouwenrechten, zichzelf in bochten wringen om te vermijden de waarheid te zeggen: dat mannen niet kunnen veranderen in vrouwen (want dat zou misschien de gevoelens van die mannen kunnen kwetsen).” Het bericht kwam haar werkgever onder ogen, en in maart besloot die om Forstaters’ contract niet te verlengen. De vrouw trok daarop naar de rechtbank, maar kreeg dus geen gelijk van rechter James Tayler.

“Van het geheel aan bewijzen concludeer ik dat Forstater dictatoriaal is in haar visie op sekse”, klonk het. “Het is een belangrijk onderdeel van haar geloof dat ze naar een persoon zal refereren met de sekse die zij gepast vindt, ook al schendt het hun waardigheid, of creëert het een intimiderende, vijandige, mensonterende, vernederende of beledigende sfeer. Die aanpak is in een democratische samenleving niet respectvol.”

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill J.K. Rowling(@ jk_rowling) link

Gesprek onder vier ogen

Dat Rowling het nu opneemt voor Forstater, levert haar dus heel wat kritiek op. Zo laat Anthony Ramas, medewerker van de organisatie GLAAD, weten dat ze de auteur hebben aangeboden om een gesprek onder vier ogen te hebben met enkele leden van de transgender gemeenschap. Een woordvoerder zou het aanbod in naam van de schrijfster echter hebben afgeslagen. “De boeken van J.K. Rowling gaven kinderen de hoop dat ze samen konden werken om een betere wereld te maken, maar ze heeft zichzelf nu op één lijn geplaatst met een antiwetenschappelijke ideologie die de menselijkheid van transmensen ontkent. Transgender mannen, transgender vrouwen en niet-binaire mensen zijn geen bedreiging. Door iets anders te impliceren, breng je hen in gevaar.”

“Doe beter”

Schrijver Steph Frosch haalt Rowlings boeken erbij. “Ik ben dankbaar voor de magie die J.K. Rowling in mijn leven bracht, maar kwetsende commentaren over de transgender gemeenschap maken, is niet oké. Zoals je in je vierde boek zei: ‘Verschillen in gewoontes of taal betekenen niets als al je doelen gelijk zijn en je harten open staan.’ Doe alsjeblieft beter”, schrijft hij. Ook actrice en activiste Jameela Jamil is teleurgesteld en roept de schrijfster op om onderzoek te doen. “Volg alsjeblieft meer transgender mensen. Lees alsjeblieft over hun ervaringen in deze wereld. Weet dat je bijdraagt aan hun misbruik en lijden door het steunen van mensen die hun identiteit en bestaan ontkennen. Gebruik alsjeblieft je immense macht om hen te beschermen die het meeste risico lopen.”

Rowling wilde verder niet meer reageren op de heisa.

Please follow more trans people, please read about their experiences in this world and know you are contributing to their erasure, abuse and suffering by supporting those who deny their identity/existence. Please wield your immense power to protect those most at risk. @jk_rowling https://t.co/xXM0hNYvcO Jameela Jamil 🌈(@ jameelajamil) link