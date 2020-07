J.K. Rowling laat zich opnieuw uit over transgenders SDE

26 juli 2020

18u47

Bron: Metro UK 0 Celebrities J.K. Rowling (54), de schrijfster van ‘Harry Potter’, heeft zich op sociale media opnieuw uitgelaten over transgenders. Nochtans kwam ze voor eerdere uitlatingen over dat onderwerp al behoorlijk onder vuur te liggen.

Op Twitter deelde J.K. Rowling verschillende artikels over genderidentiteit met haar 14,3 miljoen volgers. Ze schreef erbij: “Sinds ik me uitgesproken heb over de theorie rond genderidentiteit heb ik duizenden emails gekregen. Meer dan ik ooit gekregen heb, over eender welk onderwerp. Veel daarvan komen van professionals die in de geneeskunde, het onderwijs of het sociale veld werken. Ze zijn allemaal bezorgd over de gevolgen voor kwetsbare jonge mensen."

“De sombere waarheid is dat als en wanneer het schandaal uitbarst, niemand die op dit moment de (transgender)beweging aanmoedigt, op een geloofwaardige manier zal kunnen beweren ‘we hadden het niet kunnen weten’.” Over welk schandaal Rowling het precies heeft, wordt niet helemaal duidelijk. Een van de papers die ze deelde, van psychoanalyticus Marcus Evans, beschrijft hoe steeds meer mensen doorverwezen worden naar een ‘gender identity clinic’, maar dat een politiek beladen debat verhindert dat onderzocht wordt waarom dat zo is. Mogelijk heeft het ‘schandaal’ daar iets mee te maken.

Controverse

Begin juni kwam de schrijfster onder vuur te liggen nadat ze reageerde op een artikel waarin nogal moeilijk gedaan over de benaming van “mensen die menstrueren”. Ze vroeg zich hardop af of er geen eenvoudiger woord was om dat soort mensen te beschrijven, door het woord “vrouwen” te gebruiken bijvoorbeeld. Veel gebruikers op Twitter namen aanstoot aan haar denkwijze en schreven bijvoorbeeld dat ook transgenders kunnen menstrueren.

Daarna reageerde ze in een lang essay op haar website op de heisa. “Ik wil dat transvrouwen veilig zijn. Maar ik wil tegelijkertijd ook niet dat biologische meisjes en vrouwen zich minder veilig voelen”, klonk het onder meer. “Wanneer je elke man die gelooft of voelt dat hij een vrouw is, toelaat in wc’s of kleedkamers, dan open je de deur voor alle mannen die naar binnen willen. Dat is de simpele waarheid.” Daarmee verwijst Rowling naar een Gender Recognition Certificate, waarmee mensen van geslacht kunnen veranderen zonder geslachtsoperatie of zonder hormonen te nemen.

