J.K. Rowling geeft prijs terug na ophef: "Ik haat transgenders niet"

28 augustus 2020

21u00

De Britse auteur J.K. Rowling (55), bekend van de 'Harry Potter'-boeken, heeft een onderscheiding die ze kreeg, teruggestuurd naar de Robert F. Kennedy-mensenrechtenorganisatie (RFKHR). Ze klaagt dat het hoofd van de vereniging haar ten onrechte verwijt transfoob te zijn. Dat schrijft de krant The Guardian.

Rowling kreeg vorig jaar een prestigieuze onderscheiding omdat ze aan de basis stond van een organisatie die kinderen helpt. Met ‘Lumos’ ijvert de schrijfster voor de afschaffing van weeshuizen en het onderbrengen van wezen in een gezin. Daarvoor werd ze beloond met de ‘Ripple of Hope’-award, die uitgereikt wordt aan mensen die zich inzetten voor "sociale verandering". Eerder mochten onder anderen Barack Obama en aartsbisschop Desmond Tutu die prijs al in ontvangst nemen.

De schrijfster kreeg eerder dit jaar een storm aan kritiek over zich heen vanwege uitspraken over genderidentiteit op Twitter. Critici zagen die als discriminerend. “Ik ken en hou van transmensen, maar door het concept geslacht te schrappen ontnemen we veel mensen de mogelijkheid om op een betekenisvolle manier te praten over hun leven”, schreef ze onder meer.

Steunbetuigingen

Ook Kerry Kennedy, de voorzitster van de mensenrechtenorganisatie die Rowling prees, uitte kritiek. De juriste zei “ontsteld” te zijn over de “transfobe tweets en uitspraken” van de schrijfster. Ze stelde ook dat “aanvallen op de transgendergemeenschap” niet te verenigen zijn met de fundamentele waarden van de RFKHR.

Rowling zegt nu geen andere optie te hebben dan de onderscheiding terug te geven. Ze stelt duizenden steunbetuigingen te hebben ontvangen via mail en “absoluut afstand te nemen van de beschuldiging dat ik transmensen haat of ze iets slechts toewens of dat het fout is om op te komen voor de rechten van vrouwen. Geen enkele prijs betekent zo veel voor mij dat ik mijn geweten niet meer zou volgen.”

