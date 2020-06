J.K. Rowling blijft ophef veroorzaken en maakt ruzie met parlementslid LOV

29 juni 2020

10u10

Bron: Metro 0 Celebrities ‘Harry Potter’-auteur J.K. Rowling (54) heeft weer van zich laten horen. Ook deze keer ligt ze in de clinch. Nadat ze eerder deze maand zwaar onder vuur lag voor transfobe uitspraken, neemt ze nu een parlementslid in het vizier nadat hij ‘kwetsende opmerkingen maakte’.

Na de ophef rond de transfobe uitspraken van Rowling, sprak het Brits parlementslid Lloyd Russell-Moyle zich uit over de vermaarde auteur. Hij beschuldigde haar ervan in een krantenartikel haar eigen aanranding te gebruiken als ‘rechtvaardiging’ voor het discrimineren van transgender personen. Daar was Rowling niet over te spreken.

Lloyd was er dan ook snel bij om zich te verontschuldigen. “Hoewel ik het misschien niet eens ben met een deel van haar meningen over transrechten, was het verkeerd van mij om te suggereren dat ze haar eigen vreselijke ervaring gebruikte op een slechte manier.” Toch liet de ‘Harry Potter’-bedenker het er niet bij, en pende ze nog een reactie neer op zijn verontschuldigen. “Ik accepteer zijn excuses, in de hoop dat hij wat dieper graaft dan hashtags en slogans. Hij begrijpt dan misschien waarom steeds meer mensen zich grote zorgen maken over het standpunt van de Labour partij over de rechten van vrouwen.”

(Lees verder onder deze video.)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Transfobie

Rowling werd beschuldigd van transfobie nadat op Twitter een opiniestuk circuleerde waarin sprake was van ‘mensen die menstrueren’, en ze daarop reageerde met de suggestie dat dergelijke mensen ook kortweg als ‘vrouw’ kunnen worden aangeduid. Heel wat twitteraars steunden haar opmerking, maar er kwam ook een storm van kritiek: Rowling zou ‘anti-trans’ en ‘transfoob’ zijn. Sommige transmannen, non-binaire personen en mensen wiens geslacht niet conformeert met hun genderexpressie kunnen immers ook menstrueren.

Daniel Radcliffe, de ster van de ‘Harry Potter’-filmserie, en Eddie Redmayne, die de cast van ‘Fantastic Beasts’ leidt, hebben Rowling bekritiseerd vanwege haar opmerkingen over transgenderkwesties. Ook hebben vier auteurs ontslag genomen bij het literaire agentschap van Rowling nadat ze beweerden dat het bedrijf weigerde een verklaring te publiceren ter ondersteuning van de rechten van transgender personen.

Lees ook:

J.K. Rowling reageert op ‘transfobe’ uitspraken: “Ik was zelf slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld”

Opstand in ‘Harry Potter’-land: acteurs en fans laten J.K. Rowling stuk voor stuk vallen (+)