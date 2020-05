J.K. Rowling alweer onder vuur wegens ‘racisme’ in ‘Harry Potter’: “Had je die namen niet even door Google kunnen halen?” MVO

19 mei 2020

19u57 0 Celebrities De Britse schrijfster J.K. Rowling (54) is alweer in opspraak gekomen wegens vermeend racisme in de Harry Potter-boeken. De namen van enkele personages met buitenlandse roots zijn volgens journalist Astead W. Herndon, van de New York Times.

Rowling kwam al eerder onder vuur te staan om dezelfde reden, maar dankzij een Tweet van Herndon werd de controverse weer aangewakkerd. “J.K. Rowling die namen geeft aan blanke personages: Albus Dumbeldore, Hermione Granger, Minerva McGonagall”, schrijft Astead. “J.K. Rowling die namen bedenkt voor niet-blanke personages: Cho Chang.”

J.K. Rowling, thinking of a name of white character: Albus Dumbeldore, Hermione Granger, Minerva McGonagall



J.K. Rowling, thinking of nonwhite character: Cho Chang Steadman™(@ AsteadWesley) link

De naam Cho Chang schoot bij vele Aziatische lezers in het verkeerde keelgat, omdat die wel heel stereotiep was en bovendien ook niet correct. “Het zijn twee achternamen uit twee verschillende etniciteiten”, wijst een Twitteraar uit. “Als ze dat even had opgezocht, had ze dat kunnen weten.” De Tweet van Herdnon heeft intussen al ruim 187.000 likes.

De Aziatische naam is niet het enige probleem. Ook het Ierse personage Seamus Finnigan zou een schadelijk stereotype zijn. “Hij is het énige Ierse personage in het boek, en hij houdt er als 11-jarige al van om water in alcohol te veranderen en dingen op te blazen...”

Sommige fans verdedigen Rowling echter. “Cho Chang was misschien geen goede keuze, maar J.K. Rowling heeft dat zo niet bedoeld. Alle personages hadden namen die bij hun afkomst pasten. Ook Fleur Delacour en Viktor Krum. Ze is géén racist.”

Yo forgot about Seamus Finnigan, the singular Irish character, who loves turning water into alcohol and blowing stuff up as an 11 yo. MARTA MARXIST ☭🏳️‍🌈 💜🤍🖤(@ martamarxist) link