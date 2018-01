Ivanka Trump onder vuur na Time's Up-tweet: "Die beweging is er voor de slachtoffers van je vader!" MVO

07u45 1 EPA Ivanka Trump Celebrities De indrukwekkende speech van Oprah Winfrey is ook in Washington D.C. niet onopgemerkt gebleven. 'First Daughter' Ivanka Trump prees de televisie-persoonlijkheid de hemel in via Twitter, maar kreeg daarna al snel bakken kritiek over zich heen.

Ivanka tweette: 'Ik zag net Oprah's inspirerende speech bij de Golden Globes. Laten we allemaal samen komen, vrouwen en mannen, en tezamen roepen: #TimesUp!'

Het duurde niet lang voordat de dochter van de Amerikaanse president de nodige tweets over zich heen kreeg. Zo tweette Crissy Teigen, de vrouw van John Legend: 'Bah. Ga toch weg.' Actrice Alyssa Milano reageerde: 'Top! Je kan een mooie donatie overmaken naar het Times Up fonds, dat opgericht is om slachtoffers, zoals die van je vader, te helpen.'

De vele reacties gaan vooral over Ivanka's vader Donald, die zich in het verleden meerdere malen vergrepen zou hebben aan vrouwen, die daar niet van gediend waren. Het aantal vrouwen dat een klacht tegen hem heeft ingediend is inmiddels opgelopen tot 17.

Veel Twitteraars vinden Ivanka's uitspraak dan ook 'dom', 'kortzichtig' en 'weinig doordacht'.

Just saw @Oprah's empowering & inspiring speech at last night’s #GoldenGlobes. Let’s all come together, women & men, & say #TIMESUP! #United https://t.co/vpxUBJnCl7 Ivanka Trump(@ IvankaTrump) link