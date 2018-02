Ivanka Trump boos bij vraag over seksueel wangedrag van haar vader SD

27 februari 2018

11u12

Bron: Kameraki 0 Celebrities Ivanka Trump (36) heeft in een gesprek met de Today Show gezegd dat ze het ongepast vindt dat er aan haar gevraagd wordt wat ze van de beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van haar vader, president Donald Trump, vindt.

"Ik vind het ongepast om aan een dochter te vragen of ze de mensen die haar vader beschuldigen gelooft, wanneer hij zelf duidelijk heeft gezegd dat het niet waar is", zei ze. "Ik denk niet dat het een vraag is die je aan andere dochters zou stellen”, voegde Ivanka eraan toe. "Ik geloof mijn vader, ik ken mijn vader. Ik ben zijn dochter, ik denk dat ik het recht heb mijn vader te geloven."