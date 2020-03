Italianen zingen zogezegd Madonna-hits op hun balkon: sterren trappen in coronahoax LOV

16 maart 2020

20u04 0 Celebrities Beelden van Italianen die in quarantaine zitten en op hun balkon samen liedjes zingen, werden gebruikt om flauwe grapjes uit te halen met sterren. Zo geloofden onder anderen Madonna (61) en Katy Perry (35) dat één van hun liedjes luidkeels werd meegezongen door het volk dat in afzondering leeft.

Italië zit al sinds 10 maart in een nationale lockdown, wat betekent dat zo’n 60 miljoen inwoners de orders hebben gekregen om thuis te blijven. Daarvan verschenen al hartverwarmende video’s online, zoals van het volk dat zich verenigt en samen liedjes zingt. Vanop afstand, weliswaar, want de Italianen staan allemaal op hun balkon. Zo zongen en dansten ze in Turijn al op ‘Macarena’. Dat bewuste fragment werd nu gebruikt om heel wat sterren om de tuin te leiden, want er verschenen varianten met bijvoorbeeld het liedje ‘I Rise’ van Madonna erover geplakt, waarschijnlijk geplukt uit een concertvideo. De zangeres trapte erin en plaatste het fragment op Twitter: “Let’s all rise up! Over heel de wereld!”

Madonna is niet alleen, want ook Katy Perry en Shawn Mendes (21) vielen voor de hoax. “Je kan de menselijke geest niet breken. We zitten hier allemaal samen in”, schrijft Perry op Twitter, terwijl Mendes het fragment op zijn Instagramstories plaatst. “WOW!”, klinkt het bij hem.

Let Us All RISE UP. everywhere around the world!! 🌎 🌍 #irise pic.twitter.com/NJv93kWnWs Madonna(@ Madonna) link

You cannot break the human spirit. We are one in this. ♥️🇮🇹 https://t.co/XOa0rTVNwB KATY PERRY(@ katyperry) link

SHAWN REALLY FELL FOR IT HUH, HOW WOULD SOMEONE PLAY THE PIANO THAT LOUD pic.twitter.com/lzlBCda9av jessie(@ mendesfineline) link