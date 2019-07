Italiaanse actrice Valentina Cortese op 96-jarige leeftijd overleden SD

10 juli 2019

13u22

Bron: ANP 0 Celebrities Valentina Cortese is op 96-jarige leeftijd overleden in Milaan, waar ze ook geboren werd. De Italiaanse actrice bouwde zowel in Europa als in Amerika een succesvolle carrière uit. Voor haar rol in ‘La Nuit Américaine’ kreeg ze in 1973 een Oscarnominatie.

Valentina Cortese begon haar filmcarrière in de jaren veertig en was in meer dan honderd films en series te zien. Ze werkte zowel in Europa als in Amerika. Een van haar bekendste rollen was die van Séverine in het komische drama ‘La Nuit Américaine’. Daarvoor kreeg ze in 1973 een Oscarnominatie. Ze werkte ook samen met de beroemde regisseur Federico Fellini in de film ‘Giuletti Degli Spiriti’. In 1948 werd ze wereldberoemd door ‘Les Miserables’, waarin ze twee hoofdrollen speelde: die van Fantine én Cosette, wat ongezien was.

In 1951 trouwde Cortese met de Amerikaanse acteur Richard Basehart (1914-1984). Ze kregen samen een zoon, John of ‘Jackie’ Basehart. Die werd in Italië eveneens een bekend acteur, maar overleed in 2015 op 63-jarige leeftijd. Cortese scheidde in 1960 en was niet hertrouwd.

Carlo Fontana, president van de Italiaanse organisatie AGIS, reageerde verslagen op het nieuws van haar dood: “Met Valentina Cortese’s dood, verliest de Italiaanse entertainmentindustrie een van haar laatste diva’s van de film en het theater”, klonk het.