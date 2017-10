Is Tyga de vader van Kylie Jenners baby? TK

13u38

Bron: ANP 0 EPA Tyga en Kylie Jenner in 2016 Celebrities Rapper Tyga beweert dat hij de vader is van het ongeboren kindje van Kylie Jenner. Hij wil dat er na de geboorte een DNA-test plaatsvindt om te weten wie de vader van de baby is, weet Hollywood Life.

Volgens Amerikaanse media zou de 20-jarige Kylie Jenner zwanger zijn van haar vriendje Travis Scott, al heeft de realityster officieel nog niets bevestigd. Kort nadat het nieuws over de zwangerschap van Jenner uitbrak, plaatste Tyga een Snapchatbericht met de tekst: "Echt niet, dat is mijn kind!". De rapper verwijderde de post kort daarna. Tyga en Kylie Jenner gingen begin dit jaar uit elkaar en de realityster kreeg al snel daarna wat met rapper Travis Scott.

Maar volgens ingewijden heeft Tyga zitten rekenen. "Tyga neigt ernaar om een DNA-test te eisen na de geboorte van de baby, om vast te kunnen stellen wie de vader is", aldus een bron. "Kylie zweert dat het niet zijn kind is, maar er is een kleine kans dat het wel zo is", vervolgt de ingewijde.

De 27-jarige rapper, die geboren werd als Michael Ray Stevenson, peinst er trouwens niet over om opnieuw een relatie te beginnen met Jenner. Eerder zei de rapper dat het leven van Jenner niet goed bij dat van hem past. "Ze is jonger dan ik en trekt zich veel aan van hoe anderen over haar denken. Ik ben ouder en kan daar makkelijker mee omgaan. Voor haar draait alles om imago", zei Tyga eerder.