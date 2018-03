Is Sandra Bullock stiekem getrouwd? KDL

06 maart 2018

08u49 2 Celebrities Sandra Bullock (53) werd enkele dagen geleden op straat gespot met haar vriend Bryan Randall (43) en sindsdien gonst het van de geruchten dat de twee stiekem getrouwd zijn.

Hoe dat komt? De fotograaf die de foto van het koppel nam, merkte op dat Bryan een gouden ring draagt aan zijn ringvinger. En als dat nog niet genoeg was om de geruchtenmolen op gang te brengen, is het feit dat Sandra haar linkerhand, waar je normaal je trouwring aan draagt, verbergt, dat wel.

Sandra en Bryan vormen al zo'n twee jaar een koppel. De actrice was eerder al getrouwd met Jesse James, maar die dumpte ze na een huwelijk van vijf jaar nadat ze te weten was gekomen dat hij haar met meerdere vrouwen had bedrogen.