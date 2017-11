Is Miley Cyrus zwanger? Na het zien van deze foto denken fans van wel KDL

16u21

Bron: Instagram 0 Photonews Liam en Miley. Verwachten ze binnenkort hun eerste kindje? Celebrities Na de vele huwelijksgeruchten is het nu tijd voor zwangerschapsgeruchten ten huize Miley Cyrus (25) en Liam Hemsworth (27).

Enkele dagen geleden werd al gefluisterd dat Miley en Liam een kinderkamer aan het installeren zijn in hun woning in Nashville en nu heeft een nieuwe foto van de zangeres de zwangerschapsgeruchten nog extra aangewakkerd.

Op Instagram deelde Miley namelijk enkele foto's van haar Thanksgivingfeestje en op een van de foto's merken enkele fans een opvallend bol buikje op. Ze stellen zich dan ook de vraag of er echt een baby op komst is. Miley moet geweten hebben dat ze reacties ging krijgen op haar buikje, want ze voegde de hashtag #veganturkeybaby toe aan de foto.

So close to b-day time! Stoked for a day full of Tofurkey & loved ones! Ain't it ironic? #VeganTurkeyBaby Een foto die is geplaatst door Miley Cyrus (@mileycyrus) op 23 nov 2017 om 04:48 CET

Reporters / XPosure Miley en Liam zouden al een kinderkamer aan het installeren zijn in hun huis in Nashville.